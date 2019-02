Annuncio

Nel corso delle ultime ore, Michelle Hunziker si è resa protagonista di un'intervista che ha lasciato tutti senza parole. La donna, infatti, ha rivelato il contenuto di una frase altamente sessista pronunciata all'interno della serie evento di Adriano Celentano.

Durante una scena, infatti, Adrian ha detto ad un gruppo di ragazze aggredite di aver subito tale aggressione poiché avevano alzato un po' troppo il gomito. Ebbene, tale insinuazione non è adatto piaciuta alla Hunziker la quale non ha perso occasione per sbottare contro il cantante.

Adrian e la frase sessista pronunciata all'interno di una puntata della serie evento, Michelle non ci sta

Michelle Hunziker è da sempre una sostenitrice dei diritti delle donne e non solo.

La conduttrice è anche a capo di un'associazione dedicata proprio alla lotta contro le violenze subite dalle donne. Il valore cardine che porta avanti nella sua battaglia è unico: non far sentire mai una vittima di abusi colpevole di qualcosa. La frase detta dal protagonista del fumetto di Adriano Celentano all'interno della serie evento è, quindi, completamente contro tale versione e tali valori. Attribuire a quelle donne aggredite nel fumetto la colpa di quanto accaduto è assolutamente intollerabile. La Hunziker ha, infatti, detto: "Quella scena mi ha raggelato", ha sbottato, e poi ha aggiunto anche: "I miei valori sono incompatibili con messaggi di questo tipo". Insomma, Michelle Hunziker è stata davvero categorica in merito all'argomento.

La Hunziker afferma di aver visto la scena del fumetto a casa, quando già aveva deciso di lasciare lo show di Adriano Celentano anticipatamente.

Michelle Hunziker decide di lasciare lo show di Celentano

Michelle, infatti, avrebbe dovuto presenziare nel corso della prima puntata di Adrian: la conduttrice però ha poi rinunciato e ha deciso di prendere le distanze dal cantante. Seppur la Hunziker abbia detto di nutrire molta stima nei confronti del "Molleggiato", il comportamento adoperato al suo show è stato sbagliato. "Aspettavamo ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano - ha detto . Nel frattempo nessuno poteva prendere alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ho visto, gli ho detto “Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza.

I fan amano te”. Non c’è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene". Questo, secondo Michelle Hunziker non è il modo giusto di lavorare, per questo ha abbandonato lo spettacolo.