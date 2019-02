Annuncio

Annuncio

Era il maggio 1999 quando andó in onda il primo film tratto da un romanzo di Andrea Camilleri e con protagonista Salvo Montalbano, il commissario dell'immaginaria cittadina siciliana di Vigàta. Oggi, dopo vent'anni, 12 stagioni e 32 episodi, la fiction continua ad essere, probabilmente, il prodotto televisivo di maggior successo che il pubblico non si stanca mai di guardare. Ogni episodio ha la durata di un film per la tv ed è sempre diretto da Alberto Sironi. Apprezzatissima anche all'estero, la serie italiana torna quest'anno con due nuovi appuntamenti, l'11 e il 18 febbraio, rispettivamente il 33esimo e il 34esimo episodio della 13esima stagione. Lunedì 11 andrà in onda 'L'altro capo del filo' che ha al centro della trama l'omicidio di una giovane donna trovata morta nella sua sartoria mentre la polizia affronta l'incessante sbarco degli immigrati clandestini.

Annuncio

Il commissario Montalbano l'11 febbraio, trama dell'episodio 'L'altro capo del filo'

Il primo episodio della tredicesima stagione de Il commissario Montalbano è 'L'altro capo del filo', tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato da Sellerio nel maggio 2016. La trama è ambientata ai giorni nostri e gli sbarchi degli immigrati fanno da sfondo alle vicende legate al caso di omicidio di una giovane donna, trovata morta nella sua sartoria. Elena Biasini viene barbaramente uccisa e la sua morte è inspiegabile perchè la donna era una persona straordinaria. La giovane sarta è anche un'amica di Livia e il commissario la conosce bene. Nell'indagine viene a contatto con un medico arabo e con l'assistente della sarta, una ragazza maghrebina.

Annuncio

I migliori video del giorno

Per scoprire la verità, Montalbano piano piano ricostruisce la vita della vittima e le indagini lo portano alla fine in un paese del Friuli-Venezia Giulia, dove finalmente risolve il caso.

Il commissario Montalbano: cast e curiosità

Il protagonista, il commissario Montalbano, è interpretato da Luca Zingaretti. Il resto del cast comprende Angelo Russo (Catarella), Cesare Bocci (Augello), Peppino Mazzotta (Fazio) e Sonia Bergamasco (la fidanzata Livia). L'episodio in onda l'11 febbraio è dedicato alla memoria dell'attore Marcello Perracchio che interpretava il dottor Pasquano, morto nel 2017. Nella fiction si vedrà il commissario Montalbano andare a casa del medico legale e seguire il corteo funebre fino al cimitero di Scicli dove verrà seppellito.

Annuncio

Alla fine delle riprese, a giugno dello scorso anno, si era diffusa la notizia che questa nuova stagione de Il commissario Montalbano avrebbe avuto un 'lieto fine'. Il pensiero è andato subito al matrimonio con la storica fidanzata Livia. Sarà così? Lo vedremo al termine di questa stagione.