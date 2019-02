Annuncio

A distanza di vent'anni dalla messa in onda del primo episodio, l'11 febbraio è tornato sugli schermi di Rai 1 Il Commissario Montalbano con il primo di due episodi inediti. Una nuova puntata che ha fatto registrare numeri altissimi in termini di ascolti. "L'altro capo del filo" ha infatti tenuto incollati al televisore ben 11 milioni di telespettatori, un risultato superiore anche alla prima serata del Festival di Sanremo. Al termine dell'episodio non sono mancate le polemiche sui social dove è andato in scena un confronto politico tra i fan circa il tema dei migranti, affrontato in questo episodio della fiction interpretata da Luca Zingaretti.

Il Commissario Montalbano, il tema dei migranti scatena i social

La puntata inedita de Il Commissario Montalbano si è aperta con una sequenza di salvataggi e con la compassione mostrata dal commissario e dalla sua squadra verso i migranti.

Un tema di grande attualità trattato dalla fortunatissima serie di Rai 1 e che inevitabilmente ha acceso il dibattito tra i fan, i quali si sono riversati sui social esprimendo il loro punto di vista. Pareri contrastanti su come viene trattato il tema nella serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri: in molti protestano per il fatto che la trama dell'episodio sia troppo vicina alle posizioni di chi non si oppone agli sbarchi mentre altri puntualizzano il fatto che il racconto "L'altro capo del filo" è stato scritto nel 2016, ben prima dello stop agli sbarchi dettato da Matteo Salvini. Altri invece ricordano come sin dal primo episodio andato in onda nel 1999 già si parlasse di clandestini e sbarchi sulle coste siciliane.

Ma è stata la scena in cui Montalbano si getta in mare per recuperare un cadavere a scatenare i vari commenti sui social.

Montalbano boom di ascolti, 11 milioni per il nuovo episodio

Sta di fatto che, commenti e polemiche a parte, l'episodio inedito di Montalbano ha tenuto incollati alla tv ben 11.108.000 spettatori con uno share del 44,9%. Un risultato straordinario che fa volare la fiction di Luca Zingaretti tra le serie tv più viste di sempre. Ascolti da capogiro che sfiorano il record assoluto della scorsa stagione in cui, con l'episodio "La giostra degli scambi", Montalbano aveva raggiunto uno share del 45,1%. Il tutto testimonia come la Serie TV sia sempre attesissima, così come la messa in onda del secondo episodio inedito prevista per lunedì 18 febbraio.