E' finita definitivamente la storia d'amore tra Nilufar e Giordano, una delle coppie che abbiamo visto nascere all'interno dello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. I due già da qualche tempo stavano attraversando un periodo non facile, così come aveva raccontato la stessa Nilufar ai fan, ma in seguito li avevamo rivisti di nuovo insieme sui social e le varie foto avevano lasciato ben sperare. Oggi, però, è arrivato l'annuncio ufficiale: i due si sono lasciati.

E' finita tra Nilufar e Giordano di Uomini e donne

Sia Nilufar Addati che Giordano Mazzocchi, infatti, hanno postato dei messaggi sulla propria pagina ufficiale Instagram con i quali hanno voluto fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo, prima che potessero venir fuori dei rumors fuorvianti su questo addio definitivo.

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Nilufar ha postato un messaggio in cui diceva di provare grande difficoltà a parlare di questo argomento. L'ex tronista di Uomini e donne, poi, senza troppi giri di parole ha dichiarato che la sua storia d'amore con Giordano è giunta al capolinea.

Nilufar ha anche svelato che ci hanno provato in tutti i modi a far decollare questa storia d'amore ma non ci sono riusciti. "Abbiamo modi diversi di vedere l'amore e le relazioni, non ci siamo trovati" - ha scritto Nilufar su Instagram aggiungendo poi che questo per lei non è affatto un momento facile anche se sta cercando di recuperare un po' di serenità. "Vi prego di essere comprensivi" - ha chiosato l'ex tronista nel suo messaggio.

La verità di Mazzocchi sull'addio: 'Troppe litigate'

Poco dopo, invece, è arrivato il messaggio di Giordano il quale anche lui ha confermato che la storia d'amore con Nilufar è finita. Il ragazzo, pur avendo precisato di essere una persona molto riservata e di non voler entrare nei dettagli che hanno spinto lui e la sua ormai ex fidanzata a dirsi addio, ha scritto di aver voluto postare questo messaggio sui social perché ha letto fin troppe cattiverie sul loro conto e quindi ha voluto mettere le cose in chiaro.

Il ragazzo ha svelato che nell'ultimo periodo le litigate con Nilufar erano diventate sempre più frequenti e questa cosa non li faceva stare bene. "Siamo due persone molto diverse e molti problemi sono sorti proprio per questo" - ha dichiarato Mazzocchi sul suo profilo ufficiale Instagram, chiedendo poi ai fan di avere rispetto.