La prima puntata di 'Non mentire' la scorsa settimana ha rappresentato una sorta di svolta per Canale 5, ormai avvezzo a collezionare bassi ascolti e flop da record. Non solo la miniserie ha avuto la media di 3.500.000 spettatori e uno share del 14,9%, ma ha destato per tutta la settimana l'interesse del pubblico, che sui social ha commentato e discusso sulla fiction, non solo per la tematica ma anche per aver risvegliato nel telespettatore quella logica da detective, intenzionato a capire, a costruire tesi per poi smontarle. Il 24 febbraio Canale 5 trasmetterà la seconda puntata della fiction che è il remake della serie britannica 'Liar' del 2017. Nel nuovo appuntamento vedremo Laura scavare nel passato di Andrea e l'arrivo di una testimonianza che screditerà la donna, facendo cadere le accuse a carico dell'uomo.

Non mentire, anticipazioni 24 febbraio: le indagini di Laura

Domenica 24 febbraio andrà in onda la seconda puntata di Non mentire. Dalle anticipazioni emerge che, dopo la testimonianza di Donato Ferraro sulla sua passata esperienza con la Nardini, la credibilità della donna sarà messa in discussione. Le accuse a carico dell'uomo cadranno mentre il figlio si troverà coinvolto in una situazione complicata con la fidanzata, accompagnata in ospedale per un'emorragia. Laura, che è sempre convinta della colpevolezza di Andrea, partirà per Roma per svolgere delle indagini sul passato dell'uomo, in particolare sulla morte della moglie. Quando l'uomo minaccerà di querelarla, Laura si presenterà a casa sua per affrontarlo.

Non mentire, riassunto prima puntata

Nella prima puntata di Non mentire il pubblico ha avuto modo di conoscere la protagonista Laura Nardini (Greta Scarano), una giovane professoressa che insegna in un liceo di Torino, uscita da poco da una lunga relazione con il poliziotto Tommaso. La donna ha accettato l'invito a cena del padre di un suo allievo, lo stimato chirurgo Andrea Molinari (Alessandro Preziosi). Alla fine della serata i due hanno bevuto qualcosa a casa di lei. L'appuntamento si è trasformato da romantico e tranquillo a scioccante la mattina seguente, quando Laura si è svegliata in preda all'agitazione, dicendo di essere stata violentata. Dopo essere stato denunciato, il chirurgo ha dichiarato alla polizia di non aver commesso alcuna violenza e che i due sono stati insieme consensualmente.

Nel corso della puntata si è scoperto che, in passato, Laura è stata in terapia per alcuni problemi mentali e che la moglie di Andrea si è suicidata. Quasi al termine della puntata Molinari ha ricevuto la telefonata da parte di un uomo che affermava di essere stato anche lui, in passato, denunciato dalla donna.