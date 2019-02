Annuncio

Annuncio

Una spiacevolissima disavventura in queste ore ha avuto come protagonista Patrizia Bonetti, nota al pubblico di Canale 5 per essere stata una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Nip, il reality show condotto da Barbara D'Urso. La Bonetti è stata picchiata selvaggiamente da tre donne al punto da finire in ospedale e attualmente le sue condizioni sarebbero anche molto preoccupanti.

L'ex gieffina Patrizia picchiata brutalmente

A raccontare nel dettaglio la spiacevolissima disavventura che ha avuto protagonista Patrizia Bonetti è stato il sito web Corona Magazine The King, il quale ha svelato che il tutto è accaduto dopo una serata che l'ex gieffina aveva trascorso al cinema Odeon di Milano in compagnia della sua amica Aida Yespica.

All'uscita, le due donne sono state circondate da un gruppo di tre donne, le quali si sono scagliate violentemente nei confronti della povera Patrizia, al punto da colpirla ripetutamente con dei caschi.

Annuncio

Una violenza a dir poco brutale nei confronti della Bonetti, la quale in un primo momento ha cercato di difendersi al meglio e come poteva.

In tutto questo, sempre stando al racconto riportato su Corona Magazine, la sua amica Aida Yespica tentava di aiutarla e nel frattempo richiamava l'attenzione dei passanti, sperando che qualcuno potesse dare loro una mano nel cercare di tenere a bada le tre donne che continuavano a scagliarsi duramente nei confronti della malcapitata Patrizia.

Nonostante la brutale aggressione, Patrizia è riuscita anche a rialzarsi per cercare di scappare dalle tre donne, peccato però che siano passate alle maniere forti, scagliandosi duramente contro di lei e tirandole anche i capelli. La Bonetti è rimasta praticamente senza ciocche su tutta la parte destra della testa.

Annuncio

I migliori video del giorno

La Bonetti è grave in ospedale

Le tre donne, dopo aver aggredito duramente Patrizia, si sono poi date alla fuga prima che arrivassero le forze dell'Ordine per identificarle. Patrizia, invece, è stata portata con urgenza in ospedale e stando a quello che viene riportato sul sito Corona Magazine, le sue condizioni di salute sarebbero molto preoccupanti.

'Patrizia è ricoverata attualmente in ospedale in condizioni gravi', si legge sul sito, dove viene scritto che Aida ha cercato anche di riprendere alcune parti della rissa, per cercare di identificare le tre donne che le hanno aggredite in pieno centro a Milano.