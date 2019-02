Annuncio

Sono passati soltanto due giorni dalla seconda puntata dell'Isola dei Famosi trasmessa lo scorso giovedì ed è già tempo di un nuovo appuntamento serale che verrà trasmesso domani 3 febbraio. Mediaset ha infatti deciso di anticipare i tempi del programma condotto da Alessia Marcuzzi, sospendendo momentaneamente la programmazione del giovedì. La ragione? La concomitanza con il 69° Festival di Sanremo che esordirà su Rai 1 martedì 5 febbraio e che da sempre è sinonimo di ascolti al top.

Ciò avrebbe causato un'ulteriore diminuzione dell'interesse relativo al Reality Show di Canale 5, che già nelle sue prime due puntate non ha certo entusiasmato sul fronte dei dati Auditel.

La puntata di domenica 3 sarà l'unica della domenica? E quando sono previste le altre dirette dall'Honduras? Di seguito tutti i dettagli della programmazione per quanto riguarda le prossime settimane.

Isola dei famosi: due episodi consecutivi di domenica

L'Isola dei famosi 2019 non sta attraversando la fase migliore della sua storia, attestandosi su ascolti ben al di sotto delle aspettative. La seconda puntata si è attestata di poco sotto il 14% di share, confermando il tracollo rispetto alla scorsa edizione. Far scontrare il programma con il Festival di Sanremo avrebbe causato un'emorragia di ascolti, motivo per cui Mediaset ha deciso di anticipare la sua messa in onda. Il reality tornerà domani 3 febbraio in prima serata oltre che la domenica successiva, il 10 febbraio.

Soltanto giovedì 14 febbraio, salvo ulteriori variazioni dell'ultimo momento, tornerà l'episodio del giovedì. Per evitare di fare i conti con una pericolosa concorrenza, il Biscione ha inoltre deciso di sospendere momentaneamente Le Iene, di solido in onda proprio la domenica sera con buoni ascolti. Ma basterà tutto questo per limitare il flop di ascolti? Il sospetto che l'Isola dei famosi non appassioni più come un tempo, continua ad essere evidente tra gli storici fan del programma.

Anticipazioni Isola dei famosi: lo sbarco di Jo Squillo e Stefano Bettarini

La terza puntata dell'Isola dei famosi, in onda domenica 3 febbraio, sarà caratterizzata dall'arrivo in Honduras di due nuovi naufraghi. Ad annunciarlo era stata Alessia Marcuzzi lo scorso martedì, quando aveva accolto in studio la coppia in partenza ovvero Jo Squillo e Stefano Bettarini. La cantante, che era stata annoverata fin dall'inizio tra il cast del reality show, ha dovuto posticipare il suo esordio a causa di due gravi lutti familiari. L'ex marito di Simona Ventura, invece, è stato chiamato a giochi fatti per sostituire Jeremias Rodriguez, che non è riuscito a guarire come da lui sperato dall'infortunio alla mano. Oltre all'arrivo dei due naufraghi, la puntata festiva sancirà anche le prossime nomination. Ricordiamo, infatti, che lo scorso giovedì soltanto alcuni concorrenti avevano fatto il nome del collega da mandare al televoto. Spazio anche all'esito delle votazioni riguardanti i quattro finalisti di Saranno Isolani.