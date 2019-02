Annuncio

Stasera, martedì 12 febbraio, in prime time su Raiuno andrà in onda l'atteso film-tv Io sono Mia con protagonista Serena Rossi nei panni della compianta Mia Martini. Il film è stato presentato nei giorni scorsi anche sul palco del Festival di Sanremo, dove abbiamo visto come l'attrice non abbia trattenuto la commozione nel cantare dal vivo uno dei brani più celebri di Mimì, 'Almeno tu nell'universo'.

Dove rivedere la pellicola 'Io sono Mia' dedicato alla storia di Mia Martini in streaming online

Stasera Raiuno trasmetterà l'attesissima pellicola dedicata alla storia personale di Mia Martini: l'appuntamento è fissato per le 21.30 circa in tv ma il film si potrà vedere anche in streaming online accedendo al sito web RaiTv e cliccando nella sezione dedicata allo streaming della rete ammiraglia Rai.

Chi non potrà vedere 'Io sono Mia' di questa sera in prima visione assoluta su Raiuno, invece, potrà rivedere la pellicola in streaming online accedendo al sito web RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet oppure telefoni cellulari. In questo modo, quindi, sarà possibile rivedere il film in qualunque momento lo desiderate senza dover ricorrere per forza al pc di casa, dato che vi basterà accedere all'app di RaiPlay direttamente dai vostri dispositivi mobili.

Come vi dicevamo, l'attrice che veste i panni della cantante è Serena Rossi, uno dei volti più amati e apprezzati dal pubblico non soltanto sul grande schermo. La Rossi, intervistata sul palco di Sanremo, non ha nascosto che per lei è stata una grandissima emozione poter vestire i panni di Mimì in questo film per Raiuno.

L'attrice ha raccontato di essersi studiata tutti i filmati riguardanti le apparizioni televisive di Mia Martini in televisione e in particolar modo quelle di quando ha partecipato al Festival di Sanremo.

Serena Rossi veste i panni di Mia Martini nel film di Raiuno

Domenica pomeriggio, invece, la Rossi è stata ospite nel corso dello speciale di Domenica In trasmesso dal Teatro Ariston, dove abbiamo visto che si è commossa con Mara Venier, amica storica di Mia Martini. Il pubblico di Domenica In, nel rivedere l'esibizione di Serena Rossi fatta giovedì sera a Sanremo, si è alzato in piedi in segno di rispetto anche nei confronti della grande Mia Martini, che con questo film tv potrà essere conosciuta anche da un pubblico di giovani e giovanissimi che non conoscevano la sua vicenda.