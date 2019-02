Annuncio

Nella serata tra il 20 e il 21 febbraio è andata in onda la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che ha visto Riccardo Fogli venire a conoscenza di un'amara indiscrezione trapelata in rete negli ultimi giorni e incontrare la sua amata moglie. In diretta su Canale 5 Alessia Marcuzzi ha mostrato al naufrago un video contenente le immagini di quanto è stato rivelato a Pomeriggio 5, ovvero che la moglie di Fogli avrebbe tradito il cantante con un fashion designer, un'indiscrezione che il cantante non crede sia vera.

Riccardo ama ciecamente la moglie

L'ex cantante dei Pooh, Riccardo Fogli, ha ricevuto una sorpresa da parte della moglie, Karin Trentrini, che è sbarcata in Honduras per incontrarlo.

Riccardo è apparso visibilmente provato, ma ciecamente innamorato della sua consorte. “Niente da dire. Posso mettere la mano sul fuoco sull’amore di mia moglie per me e del mio per lei. Non credo assolutamente a niente. Mi fido ciecamente dell’amore che ho per lei”, ha chiosato Riccardo Fogli. Il naufrago e Karin Trentini sono diventati protagonisti di romantici abbracci, che hanno commosso il popolo degli internauti. In molti, però, non credono a quanto ha sostenuto Karin in puntata. Si sospetta che Riccardo abbia scelto di posticipare indirettamente la data da destinarsi al confronto con la moglie.

Nella nuova diretta de L'Isola Dei Famosi, prima che il naufrago incontrasse la moglie, veniva stato mostrato un rvm dallo scottante contenuto a Riccardo Fogli, un filmato che racchiude tutte le indiscrezioni legate al Gossip che vedrebbe la moglie del naufrago rea di adulterio.

Il video in questione riporta quanto è stato riferito a Pomeriggio 5, ovvero che la quarantenne Karin Trentini avrebbe tradito per quatto lunghi anni Riccardo Fogli (71 anni) con lo stilista di abiti da sposa Giampaolo Celli. A rivelare il gossip sul presunto tradimento ai danni di Fogli è stato anche il rotocalco di pettegolezzi ''Fabrizio Corona -The King-', sul quale è stato riportato quanto segue: “Avrebbero compiuto 4 anni pochi giorni fa ma Giampaolo Celli è stato scoperto dalla moglie. Messo in un bivio dalla stessa, ha deciso di troncare definitivamente con la sua amante fissa”.

Le ultime su L'Isola

I nominati della nuova diretta sono Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara. Ad abbandonare il gioco dei naufraghi, è stata Giorgia Venturini.

Mentre Stefano Bettarini, nonostante la sua eliminazione decretata dal televoto del pubblico, ha deciso di restare in quel di Honduras, in compagnia di Kaspar Capparoni.