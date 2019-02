Annuncio

Da qualche ora Roberto Cavalli è tornato alle provocazioni sui social, ma stavolta a farne le spese, dopo Chiara Ferragni è toccato a Belen Rodriguez. La nota showgirl argentina ha infatti postato sul suo profilo Instagram una sua foto, dove ad un certo punto tra i moltissimi commenti è apparso anche quello del celebre stilista.

Il commento di Roberto Cavalli su Instagram

Cavalli scrive nei commenti della foto una frase alquanto provocatoria e probabilmente irritante per la Rodriguez: "Sei una bella donna, incominci a invecchiare e quindi dovresti fare meno la stupida. Sono finiti i tempi della farfallina!”, firmato Roberto Cavalli.

L’allusione alla farfallina, come molti già sapranno, riguarda la famosa apparizione di Belen a Sanremo del 2002, quando la conduttrice lasciò tutti a bocca aperta con un suo particolare vestito dalla spacco così profondo da riuscire a mostrare il tatuaggio che ha sull'inguine, che è appunto una farfalla.

Belen Rodriguez, però, almeno per il momento non sembrerebbe aver voglia di rispondere al messaggio; la maggior parte dei suoi fan si sono schierati dalla sua parte e tuttora continuano a rispondere con vari messaggi alla provocazione dello stilista. Uno dei molti utenti, per esempio, ha difeso così la showgirl: “C’è diversità tra l’esser anziano ed essere vecchio. Tu sei vecchio, ma hai perso l’occasione di mostrare un po’ di dignità manifestando l’invidia per un corpo più giovane ed esteticamente più gradevole del tuo”.

La provocazione di Cavalli verso Chiara Ferragni

Qualche mese fa, dallo stesso account Instagram dello stilista arrivò un commento molto particolare anche alla nota influencer Chiara Ferragni, all'epoca si pensò infatti ad un account fake, ma non giunse nessuna smentita dallo stilista per confermare ciò.

La donna è stata vittima delle "critiche" di Cavalli già in due diverse circostanze.

La fashion blogger aveva infatti postato una foto sulla sua pagina Instagram insieme a Fedez, suo marito, mentre erano abbracciati sotto l’albero della galleria Vittorio Emanuele di Milano; poco dopo la pubblicazione, tra i commenti della stessa è arrivato anche quello dello stilista che insinuava: "Amore o pubblicita'?". Anche in questo caso sembrerebbe non esserci stata risposta alla provocazione di Cavalli. Nell'altra occasione in cui lo stilista ha preso di mira l'influencer, scrivendo cose poco carine, si trattava di una foto in lingerie pubblicata da Chiara, sempre su Instagram, in cui pubblicizzava una marca di intimo.