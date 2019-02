Annuncio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra che siano tornati insieme. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini non ha dubbi ed ha pubblicato alcune immagini che ritraggono la coppia insieme.

Sembra il caso il dire che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, proprio come dice una famosa canzone. Sulle pagine della rivista di cronaca rosa, Belen e Stefano sono stati pizzicati insieme mentre si trovavano in atteggiamenti piuttosto complici. I due ex coniugi dopo essere convolati a nozze avevano chiuso ogni tipo di rapporto. Se ancora oggi moltissime persone erano abituate a vederli uniti, era solamente per il bene del piccolo Santiago.

A poche ore dall’uscita della rivista in cui veniva trattato l’argomento di un ipotetico ritorno di fiamma tra i due, sul profilo Instagram di Alfonso Signorini è apparso un’ulteriore video di conferma.

I genitori del piccolo Santi, si sono scambiati dei teneri baci e poi si sono stretti in un lungo abbraccio. Ovviamente dopo lo scoop i fan sono andati letteralmente in delirio.

Stefano e Belen: social infiammati

Dopo l’indiscrezione pubblicata sulle pagine del settimanale Chi ed il video postato da Alfonso Signorini, i social si sono letteralmente infiammati. All’indirizzo dei due ex coniugi sono arrivati tantissimi commenti positivi. Molti utenti hanno sottolineato la propria felicità nel rivedere la coppia unita soprattutto per il bene di Santiago: “Non c’è cosa più bella che vedere di nuovo due genitori insieme”. Sono molte le persone che dopo il loro addio avevano sperato in un ritorno di fiamma, ed oggi i più nostalgici sembrano essere stati accontentati. Va detto però che al momento non c’è stata nessuna conferma o smentita da parte dei due diretti interessati.

Di nuovo amore tra i genitori di Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato il loro equilibrio, da quando la showgirl ha chiuso definitivamente la relazione con Andrea Iannone. Alla modella argentina durante le festività natalizie erano stati attribuiti numerosi flirt tra cui quello con il calciatore Ezequiel Lavezzi, ma non era mai arrivata la conferma. Stefano invece dopo la fine del matrimonio con Belen aveva voltato con Gilda Ambrosio, ma non aveva mai smesso di fare delle avances alla sua ex moglie. In ultimo va ricordato che Belen, durante la trasmissione radiofonica condotto con Diletta Leotta aveva rivolto un appello al suo ex marito che aveva fatto sognare tutti i fan: “Ti aspetto a casa”.