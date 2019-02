Annuncio

Ieri alle 20,35 è partita la 69' edizione del Festival di Sanremo. Rispetto allo scorso anno va fatto presente che Claudio Baglioni non ha retto il confronto con sé stesso. All'esordio ci sono stati circa un milione di telespettatori in meno, forse anche per via delle polemiche dei giorni scorsi.

Dopo l'anteprima hanno iniziato ad esibirsi tutti e 24 i cantanti in gara. Forse è stato un vero e proprio autogol per il direttore artistico far cantare tutti gli artisti insieme durante la prima serata.

Tra una gag di Claudio Bisio e Virginia Raffaele ed i tanti ospiti presenti, si è giunti al termine della prima puntata.

La prima puntata della manifestazione canora ha incollato al piccolo schermo oltre 10.086.000 telespettatori con uno share pari al 49,5%.

Non sarebbe poi così male ma rispetto all'edizione dello scorso anno il 'Baglioni-bis' non convince, sono stati persi circa un milione e mezzo di ascolti. Le maggiori critiche sono arrivate al palcoscenico, che sembra davvero vuoto. Anche i due comici non hanno convinto. Raffaele è apparsa molto diversa da come ci aveva abituati, tanto da sembrare imprigionata nel suo ruolo. Giudizio negativo anche per Bisio che sembra non essere mai andato sopra le righe. Uno degli unici sorrisi della serata è arrivato con Patty Pravo quando al momento dell'esibizione la base non partiva. Lo stesso look della cantante è stato completamente bocciato: all'indirizzo della 'ragazza del Piper' i social si sono scatenati con commenti più disparati e "meme".

Ospiti 1^ puntata e classifica

La prima puntata del Festival di Sanremo non verrà assolutamente ricordata per la conduzione del trio Baglioni-Raffaele-Bisio.

Al contrario hanno lasciato il segno il ritorno di Pierfrancesco Favino che si è esibito in un simpatico siparietto con Virginia Raffaele. Molto bene anche l'esibizione di Giorgia che ha proposto un duetto con Baglioni ed un medley riguardante il suo ultimo disco. Male l'omaggio al Quartetto Cetra con Claudio Santamaria. Monumentale invece la performance di Andrea Bocelli con il figlio Matteo, sulle note di Fall on me.

Per quanto riguarda la classifica provvisoria la giuria demoscopica ha premiato: Il Volo, Nek, Loredana Bertè, Ultimo, Francesco Renga, Simone Cristicchi, Irama e Daniele Silvestri. La zona di fondo invece è attualmente abitata da: Einar, Ghemon, Motta, Achille Lauro, Mahmood, Nino D'Angelo in coppia con Livio Cori, The Zen Circus e gli Ex-Otago. Si posizionano nella parte centrale: Patty Pravo e Briga, Anna Tatangelo, Paola Turci, Arisa, Enrico Nigiotti, Federica Carta e Shade, Negrita e Boomdabash.