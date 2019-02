Annuncio

Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo, la kermesse musicale giunta quest'anno alla sua sessantanovesima edizione consecutiva, che ha registrato un significato flop di ascolti, secondo quanto emerge alla visione dei dati Auditel. Nello specifico, gli stessi dati di ascolti-TV segnano il peggior dato di ascolti negli ultimi 10 anni di storia del Festival della Canzone Italiana, un risultato che Claudio Baglioni ha commentato difendendosi dalle critiche che circolano in rete sul presunto conflitto di interessi di cui sarebbe responsabile e su cui i co-conduttori del Festival, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, hanno fatto i propri mea-culpa. Secondo molti internauti al Festival mancherebbe della sana comicità.

Il flop-Auditel per il Festival della Canzone Italiana: il peggior dato di ascolti negli ultimi 10 anni

''C'è un orgoglio personale nel poter parlare di Festival, di canzoni, di musica. Un po' meno delle altre cose che nel Festival si infilano come i cavoli a merenda. Faccio da parafulmini su polemiche e su ogni tipo di sciacallaggio che si fa attorno al Festival''. Sono queste le dichiarazioni del direttore artistico del Festival della Canzone Italiana, Claudio Baglioni all'indomani della messa in onda della prima diretta della kermesse musicale. Baglioni si è categoricamente difeso dalle critiche giunte online da parte di chi contesta al Festival i problemi audio, il presunto 'conflitto d'interessi' nella selezione dei brani in gara e la mancanza di 'comicità' nella conduzione dell'evento musicale, esortando pubblico e critica a non soffermarsi sui mezzi punti dei dati Auditel che separano gli ascolti di ieri con le passate edizioni.

Secondo quanto è stato riportato dai dati di ascolti della prima serata del Festival di Sanremo si è raggiunti il peggior dato storico negli ultimi 10 anni della kermesse canora. La prima serata di Sanremo è stata seguita in media da 10.086.000 telespettatori, con il 49,5% di share, mentre lo scorso anno la media della prima serata il Festival aveva toccato 11.603.000 telespettatori e il 52,1% di share, sempre con Claudio Baglioni al comando.

I co-conduttori e i mea culpa

Sul conto dei co-conduttori del Festival di Sanremo sono giunte delle pesanti critiche. A Virginia Raffaele è stato contestato il saluto verbale destinato al clan dei 'Casamonica', le cui ville a Roma sono state sgomberate dal Governo Lega-M5S.

Non sono mancate le polemiche anche sull'altro co-conduttore del Festival, Claudio Bisio, che all'indomani del Festival ha ammesso di aver salutato Andrea Bocelli con la mano, affermando: ''D'ora in poi non salutiamo più nessuno''.