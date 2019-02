Annuncio

In questi giorni non si fa che parlare del Festival di Sanremo. Anche i politici come Matteo Salvini, o i giornalisti ‘impegnati’ come Vittorio Feltri, si cimentano nel provare a dare i voti e dire la loro sulla kermesse canora seguita da decine di milioni di italiani. Proprio Feltri, ospite della trasmissione radiofonica di Radio 2, I Lunatici, condotta tutte le notti dal duo formato da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, si è lasciato andare a dei giudizi durissimi su Sanremo, confermando di non averlo assolutamente visto, e ha pure dato i voti ai conduttori, promuovendo Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ma bocciando sonoramente Claudio baglioni.

Vittorio Feltri: ‘Del Festival non me ne frega una mazza’

“Sta seguendo Sanremo direttore? Che rapporto ha con il Festival?”, domanda uno dei conduttori de I Lunatici al direttore di Libero.

“Me ne guardo bene dal sentirlo - risponde con la solita verve Vittorio Feltri - perché l’interesse che ho io per il Festival di Sanremo è pari al comportamento sessuale degli scarafaggi”. “Quindi non gliene frega una mazza?”, lo stuzzicano dallo studio. “Proprio così - conferma lui - traducendolo in termini più concreti, non me ne frega una mazza”.

‘Meglio suicidarsi guardando Rai 3 che guardare Sanremo’

Altra domanda a doppio taglio dei Lunatici: “Ma è stato sempre così direttore, oppure se ne è disinteressato ad un certo punto? C’è stato magari in passato qualche Festival o magari qualche cantante che ha seguito?”. La risposta di Vittorio Feltri sembra pacata, almeno inizialmente. “Diciamo che in gioventù, ma parlo di 50 anni fa, qualche Festival l’ho visto e seguito, quando durava due giorni - ricorda quasi commosso - ad esempio ricordo l’esibizione di Adriano Celentano con i famosi ‘24mila baci’”.

Oppure la sua mente corre a Lucio Dalla e alla sua ‘1943’. “Qualcosa ricordo - aggiunge poi cambiando registro - per il resto è buio pesto, perché mi annoio. Ieri sera quando sono arrivato a casa ho visto Rai 3, cioè mi sono suicidato guardando Rai 3, però sempre meglio di Sanremo”.

Il giudizio su Baglioni, Bisio e Raffaele

“Ma Baglioni per esempio le piace? Al di là del Festival”, questa la domanda ‘scottante’ posta a Vittorio Feltri. “Di Baglioni ricordo il Baglioni di ‘Piccolo grande amore’ - risponde il direttore - e devo dire che quella canzone a suo tempo mi piacque. Oggi lo vedo fare il presentatore e mi fa venire il latte alle ginocchia”. E invece “Bisio e Raffaele le piacciono come personaggi televisivi?”.

“Bisio mi è simpatico e quindi lo apprezzo, però non l’ho seguito - afferma un po’ a sorpresa il decano dei giornalisti italiani - E poi lì c’è una ragazza che mi piace, ma mi piace soprattutto fisicamente (Virginia Raffaele ndr). Mi piace molto e poi so anche che nelle imitazioni è molto brava, però non l’ho potuto verificare perché non l’ho seguito Sanremo”.