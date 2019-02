Annuncio

Ieri, martedì 5 febbraio, è andata in onda la prima serata della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. L’edizione di quest’anno è presentata da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Nel corso della serata di ieri, l'imitatrice si è resa protagonista di un episodio che non è affatto piaciuto ai telespettatori. Virginia Raffaele, infatti, ha commesso una gaffe molto imbarazzante in quanto ha detto: “Salutiamo i Casamonica”. Subito dopo si è scusata ma il pubblico non ha gradito la sua “battuta”.

Virginia Raffaele e la gaffe sui Casamonica, subito dopo si scusa ma è troppo tardi

La prima serata della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo è stata molto seguita, come da tradizione.

In questa occasione si sono esibiti tutti i 24 concorrenti della categoria Big, i quali hanno eseguito per la prima volta i loro brani inediti. Nel corso della puntata, però, si è verificato un fatto che ha generato molto scalpore: stiamo parlando di un'uscita di Virginia Raffaele che, senza pensare troppo alle conseguenze, si è resa protagonista di una gaffe che il pubblico da casa non ha gradito.

In occasione del cambio d’abito dei protagonisti dello show, Claudio Bisio ha deciso di indossare uno smoking. Tuttavia, la giacca con cui ha esordito, sin dall’inizio, ha generato molto scalpore. Il capo d'abbigliamento, infatti, era arricchito di ricami verdi, neri e oro e, come se non bastasse, presentava anche degli inserti in lurex. Insomma, sicuramente un capospalla estremamente eccentrico.

Per questo motivo, la simpatica Virginia Raffaele ha deciso di fare una battuta in merito al suo abbigliamento che, però, è sfociata in un'imbarazzante gaffe. La comica ha iniziato a prenderlo in giro e Bisio è stato allo scherzo. Poi la battuta: “Si hai ragione, la mia costumista è stata dai Casamonica”.

Il pubblico da casa condanna la 'battuta' di Virginia Raffaele

Il pubblico è scoppiato a ridere ma, successivamente, Virginia Raffaele ha commesso la sua imperdonabile gaffe. La donna, infatti, ha detto: “Salutiamo i Casamonica”. Subito dopo aver pronunciato la frase, si è pentita e si è scusata. A quel punto, Claudio Bisio ha voluto smorzare i toni continuando con un'altra battuta: “Tanto siamo registrati, la tagliamo”.

Il pubblico da casa, però, non ha affatto gradito l’uscita di Virginia e sui social ha iniziato a commentare in modo negativo dicendo che si poteva evitare quel tipo di battute, dal momento che non sono divertenti.