Questo Sanremo 2019 è appena iniziato ma come al solito ci sono già tanti motivi di discussione e di dibattito. Tra gli argomenti certamente più gettonati, l'assenza di musica che ha caratterizzato - almeno al principio - l'esibizione del duo formato da Patty Pravo e Briga, un ritardo che ha fatto spazientire la cantante veneziana.

Non parte la musica, Patty Pravo: 'Sono qui per cantare?'

I due cantanti sono stati presentati da Claudio Bisio e, una volta arrivati sul palco, hanno dovuto attendere molto tempo perché partisse la musica della loro canzone. Dopo aver aspettato qualche secondo, Pravo si è chiaramente innervosita per via dell'attesa e ha commentato: "Sono venuta qui per fare una passeggiata o per cantare?".

La frase è stata immediatamente ripresa da tutti i social, soprattutto da Twitter, con ironici commenti e in alcuni casi anche qualche accenno di polemica.

Buongiorno solo a Patty Pravo che a Sanremo non sa se è andata a fare una passeggiata o a cantare. #sanremo2019 — ex taco (@nicomonogatari) 6 febbraio 2019

Non mi darò pace finché non saprò cosa stava facendo il pianista quando doveva essere sul palco a suonare per Patty Pravo#Sanremo2019 — vee. (@thisisvee_) 6 febbraio 2019

A questo punto Claudio Bisio è intervenuto per cercare di risolvere la situazione, chiedendo cosa fosse successo: la Pravo ha subito ribattuto 'Magari la colpa è tua'. Subito dopo però l'esibizione è regolarmente partita e sono stati in tanti ad aver commentato positivamente la performance della 'strana coppia', oltre al look eccentrico di Patty.

Claudio Baglioni fa chiarezza alla conferenza stampa

Claudio Baglioni, alla conferenza di oggi, è tornato sull'argomento e ha spiegato che il ritardo nella musica è stato semplicemente dovuto "a un bisogno impellente del pianista", che è andato in bagno senza attendere il lancio della pubblicità.

Subito Bisio ha ironizzato sulla situazione e ha definito Baglioni un uomo "elegante" perché "ha detto pipì invece di dire diarrea". L'imprevisto è stato quindi chiarito, ed ha anche scatenato tante risate ed allegria.

Nel corso della suddetta conferenza, poi, sono stati ufficialmente confermati gli ospiti di questa serata, che saranno Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Michelle Hunziker, Pio e Amedeo, Laura Chiatti, Michele Riondino e Pippo Baudo. Infine Baglioni ha spiegato che nel corso della seconda serata verrà assegnato il Premio alla carriera Pino Daniele.

Quest'oggi, inoltre, si esibiranno 12 cantanti: Achille Lauro, Arisa, Loredana Berté, Federica Carta e Shade, Ex Otago, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri e Paola Turci.

Staremo a vedere se il Festival ci regalerà altri momenti di divertimento.