Annuncio

Annuncio

Nella serata tra il 7 e l'8 febbraio è andata in onda la terza diretta del Festival di Sanremo 2019, che ha visto la cantante dalla fulva chioma Ornella Vanoni presentarsi sul palco del Teatro Ariston, nelle vesti di 'valletta d'eccezione'; quest'ultima, in coppia con Virginia Raffaele, ha presentato la canzone di Patty Pravo e Briga, dal titolo 'Un po' come la vita'. Il video musicale ufficiale della ballad rap del duo musicale in questione è stato pubblicato poche ore fa su YouTube. Sulla pagina Facebook del Festival, nel corso dell'ultima serata della kermesse, venivano riportate molte critiche dagli utenti circa il look e l'aspetto fisico de 'La Bambola' concorrente alla gara sanremese. Poche ore prima che fosse trasmessa la terza diretta del Festival, era stata divulgata la voce secondo cui una collega di Patty Pravo, di cui Dagospia non ha riportato il nome, avrebbe pesantemente criticato la Pravo sul personale.

Annuncio

Patty Pravo e Briga: critiche sul look di lei

Secondo quanto era stato riportato da Dagospia, a poche ore dalla messa in onda della terza diretta del Festival, una collega di Patty Pravo si sarebbe scagliata contro di lei, criticandola circa l'aspetto fisico e il suo look: "Ma come si è conciata Nicoletta? Sembra una nana rasta cinese!", avrebbe dichiarato una cantante italiana ai danni della Pravo. Ma quella appena summenzionata non è l'unica critica mossa ai danni del duo sanremese, e in particolare sul conto della cantante Patty Pravo. Nel corso della terza diretta, sulla pagina ufficiale del Festival, sono giunte molte critiche circa l'aspetto fisico e il look della cantante Patty Pravo, delle offese gratuite a cui un utente ha controbattuto scrivendo quanto segue: ''Bravissimi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Grande Patty. P.S.: vedo tante vecchie ciabatte e tanti vecchi scarponi criticare Patty Pravo, che in realtà possono solo portare la borsa a Patty Pravo. Ricordatevi che diventerete vecchie/i anche voi e verrete trattate/i con il tenore dei vostri commenti dai vostri figli e nipoti, perché questi son fatti della vostra stessa sostanza e apprendono anche il vostro modo di comportarvi. Il tempo è galantuomo e vi servirà a dovere.''. Trascendendo le critiche mosse a carico dei look sfoggiati da Patty Pravo all'evento sanremese, vanno riportate due news sul conto della collaborazione che vede protagonisti la cantante de 'La Bambola' e l'ex-allievo di Amici di Maria De FIlippi: la notizia piacevole è che è finalmente stato pubblicato in rete il video ufficiale del brano ammesso alla gara di Sanremo 2019, la ballad dal titolo 'Un po' come la vita'.

Annuncio

La brutta notizia sul duo è giunta al termine della terza diretta del Festival e vede i due artisti in questione finire nella 'zona-rossa' della classifica stilata dalla sala-stampa (classifica dei giornalisti). Intanto, sono in molti, soprattutto tra i fan del duo sanremese, a dirsi in totale disaccordo con i risultati della classifica parziale presentata nella serata di giovedì.

Ornella Vanoni valletta a Sanremo 2019

Il terzo appuntamento televisivo del Festival della Canzone Italiana ha riservato ai telespettatori della kermesse musicale condotta da Claudio Baglioni in collaborazione con Virginia Raffaele e Claudio Bisio un momento di conduzione esilarante, che ha visto al timone la cantante Ornella Vanoni. L'artista dai capelli rossi ha fatto irruzione sul palco del Teatro Ariston della riviera ligure, dove ad accoglierla c'era Virginia Raffaele, che ha ammesso di aver invitato la Vanoni come una figura a lei amica. "E' colpa tua, mi hai fatto passare da rimbambita, da maniaca sessuale", ha gridato Ornella all'imitatrice Virginia, diventando protagonista di una gag molto divertente. La cantante è poi passata a presentare sul palco sanremese il duo formato da Patty Pravo e Briga, e, poco prima di lasciare la scena ai due artisti in gara, ha chiarito di essere al Festival 'gratis': ''Io sono qui gratis. Rai, che non diventi un'abitudine, eh!'', ha esclamato la Vanoni dinanzi alle telecamere dell'evento musicale più chiacchierato della settimana in corso.