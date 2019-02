Annuncio

Annuncio

Virginia Raffaele nei giorni scorsi è stata accusata dall'associazione nazionale degli esorcisti per aver invocato cinque volte il demonio sul palco dell'Ariston.

L'episodio incriminato riguarda lo sketch del grammofono rotto. Per l'occasione la Raffaele aveva intonato le note del brano "Mamma son tanto felice..." quando, fingendosi un grammofono inceppato, nominò più volte il nome di Satana. Ad intervenire sulla questione ci aveva pensato anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il leader della Lega aveva bacchettato la comica ed aveva invitato tutti a non sottovalutare il fenomeno delle sette.

In seguito alla numerose polemiche, Virginia Raffaele ha deciso di fare chiarezza sull'episodio.

Annuncio

La presentatrice della 69' edizione del Festival di Sanremo attraverso un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: "Sono d'accordo che non va sottovalutato il problema, se solo capissi quale sia". Virginia poi ha proseguito con l'ironia che da sempre la contraddistingue ma al tempo stesso con un gesto di stizza: "Più che preoccuparmi dei minori come dice Pillon, mi preoccuperei di certi maggiorenni al potere". Inoltre, la conduttrice ha rivelato che la satira religiosa ha sempre caratterizzato la commedia italiana.

Infine, Virginia Raffaele ha cercato di sdrammatizzare la vicenda per calmare gli animi: "Devo andare che viene a cena Belzebù." Le parole della comica seppur pronunciate in modo ironico, sono risuonate come una frecciatina nei confronti di tutti i numerosi esponenti politici e del Vaticano.

Annuncio

I migliori video del giorno

La Raffaele svela il suo primo amore: ‘Fiorello’

Virginia Raffaele terminata l’esperienza sul palco dell’Ariston ha rilasciato un’intervista per Vanityfair. Sulle pagine della rivista, la comica ha svelato il suo primo amore: “Fiorello”. La Raffaele infatti, ha confessato che in piena adolescenza aveva il diario ricoperto di foto dello showman. Oltre al conduttore radiofonico, aveva una particolare simpatia per Gigi Proietti e Dylan di Beverly Hills. In merito al suo attuale stato sentimentale, la comica ha dichiarato di essere single dopo la fine della storia con il comico Ubaldo Pantani: “A volte sto bene così, altre invece vorrei qualcuno che mi dia delle attenzioni”. Virginia Raffaele nonostante abbia riscosso un grande successo con la conduzione di Sanremo, è rimasta una donna semplice, tanto da affermare: “Faccio la spesa al solito supermercato e guido una macchina scassata”.

Annuncio

Infine, la Raffaele presto tornerà sul piccolo schermo per un suo spettacolo su Rai1.