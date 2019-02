Annuncio

Mancano pochi giorni alla messa in onda del terzo appuntamento dello Speciale di Uomini e donne, previsto per venerdì 1 marzo, che vedrà al centro dell'attenzione la scelta di Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzales. Tra oggi e domani termineranno le registrazioni al castello, dove avverrà la decisione finale dei tronisti, dopo il weekend passato in villa. Grande attesa per i fan del programma di Maria De Filippi per conoscere chi sarà la ragazza scelta dal tronista siciliano che, come sappiamo, è arrivato al termine del suo percorso con Valentina ed Irene, mentre per Ivan la scelta sarà tra Sonia e Natalia.

Spoiler Uomini e donne, la scelta di Luigi registrata domani 26 febbraio

Il percorso di Luigi Mastroianni è arrivato quasi alla conclusione e tutti i fan sono in trepidante attesa per conoscere il nome della ragazza prescelta tra Irene e Valentina.

In queste ultime ore sono apparse sui social alcune immagini del weekend trascorso in villa con le due corteggiatrici, anche se al momento non sono trapelate ulteriori informazioni su cosa sia successo veramente. Sta di fatto che domani, stando alle ultime notizie fornite da Il Vicolo delle news, si registrerà la scelta finale di Luigi, che quindi si ritroverà al castello in attesa della risposta della ragazza prescelta. Se nei giorni scorsi in molti sul web davano per favorita Irene Capuano, ora gli utenti sembrano propendere più per l'ultima arrivata Valentina, la quale ha fatto letteralmente perdere la testa al tronista in breve tempo. Sicuramente subito dopo la registrazione, gli utenti più attenti e sempre a caccia di indizi su come sia andata la serata, sapranno dirci qualcosa in più, dato che, come successo per Teresa e Lorenzo, monitoreranno i movimenti social degli invitati alla festa.

Uomini e donne speciale la scelta, Luigi e Ivan protagonisti nella 3^puntata del 1 marzo

Se domani verrà registrata la scelta di Luigi Mastroianni, oggi sarà il turno di quella di Ivan Gonzales, chiamato a decidere tra Natalia e Sonia. Al momento non sono trapelate notizie su quanto successo in villa e il tutto lo scopriremo solo con la messa in onda della terza e ultima puntata dello Speciale di Uomini e donne che andrà in onda venerdì 1 marzo a partire dalle 21:25 su Canale 5. In attesa di rumors e indiscrezioni, sappiamo che solo la ragazza prescelta e che risponderà 'sì' si presenterà al castello dando il via ai festeggiamenti, così come successo con Claudia e Lorenzo nella scorsa puntata.

Un lieto fine che è arrivato dopo la 'doccia gelata' di Teresa e Andrea che ha visto il corteggiatore dare un sonoro due di picche alla tronista napoletana.