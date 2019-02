Annuncio

La longeva serie televisiva 'che dio ci aiuti' continua a ottenere un grande successo mantenendo un ottimo livello di ascolti grazie alla capacità di trattare svariate tematiche. La permanenza di personaggi storici si è rivelata fondamentale per permettere il seguito di questo prodotto televisivo: ne sono esempi le attrici Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Le anticipazioni del settimo appuntamento in onda giovedì 28 febbraio alle ore 21:25 mettono lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena.

In particolare nel primo episodio, intitolato "Battiti", Suor Angela si troverà alle prese con nuove indagini attraverso le quali la donna cercherà di aiutare una ragazza. La protagonista potrà servirsi dell'aiuto di Pietro e in questa vicenda si fa riferimento evidente alla "Blue Whale", una pratica nata in Russia con l'intento d'indurre i ragazzi al suicidio. Suor Angela si renderà conto della fragilità della giovane donna sicura che la sua vita sia solamente un gioco.

Ginevra aiuta Valentina a organizzare una cena a quattro

Nel frattempo troveremo Ginevra (Simonetta Columbu) alle prese con la scelta di fingere di essere la fidanzata di Nico perché la novizia vorrà dimostrarsi d'aiuto nei confronti di Valentina. L'intento della giovane donna sarà quello di dare la possibilità a Valentina (Arianna Montefiori) di organizzare una cena con Alessio. Azzurra si troverà a fare i conti con degli alti e bassi nella relazione con Athos, in quanto i due innamorati non riusciranno a trovare la dovuta stabilità e la madre di Emma verrà a conoscenza del fatto che il compagno vorrebbe farle una sorpresa. L'ex moglie di Guido non comprenderà in che modo prendere questo tipo di notizia.

Arriva la madre delle gemelline, Valentina vuole aiutare Eugenia

Athos non riesce ad avere la giusta sintonia con la proprietaria del convento ed è pronto a qualsiasi sacrificio pur di conquistare la fiducia della donna. Intanto il pubblico potrà fare la conoscenza di Teodora (Ilaria Spada), la mamma delle gemelline mentre Maria ha lasciato il convento favorendo un riavvicinamento tra Ginevra e Nico. Valentina, dal canto suo aiuta Eugenia a incontrare due star musicali, corrispondenti ai nomi di Benji e Fede mentre Azzurra (Francesca Chillemi) regala nuovi momenti di comicità. Athos, infatti, ha perso la carta di credito e la proprietaria del convento la ritrova ma non cede alla tentazione di usarla grazie alla presenza di Suor Costanza.