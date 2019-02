Annuncio

Un posto al sole continua ad appassionare i milioni di fan che seguono costantemente la fortunata soap in onda su Rai 3. Grande è l'attenzione posta sul personaggio di Franco, il quale ha rischiato la vita a causa di una violenza fisica subita da uno dei complici di Prisco. Le trame dei prossimi episodi in onda a partire dal 4 marzo fino all'8 marzo svelano che ci sarà un'accesissima lite tra Cerruti e Mariella. I due non sapranno gestire al meglio le critiche, poiché hanno idee diverse. L'Altieri è tentato dal raccontare la verità riguardo il nascituro al Del Bue, perché non vuole più dire menzogne. La giovane continuerà a desiderare un amore con Guido, nonostante il tradimento di fiducia subito. Nel frattempo, Serena riceverà una chiamata importante da una parente, la quale vorrà discutere sulla situazione ereditaria.

Ciro fa ricerche sull'aggressione subita da Franco

Il boxer Ciro non perderà il coraggio e offrirà tutto il suo aiuto a Franco, tanto che comincerà a fare ricerche per scoprire la verità riguardo l'accaduto. Prisco ha cercato di uccidere il marito di Angela, facendolo ricoverare in una clinica. Nel frattempo, Alex si preparerà a partecipare alla festa a tema organizzata. La fanciulla, non riuscirà a decidere il vestito da indossare per l'occasione. Vittorio la stupirà, al fine di far ingelosire Anita. La situazione porterà la coppia a ritrovarsi in un inaspettato momento che cambierà le cose.

La crisi di Ornella

Successivamente Franco dovrà affrontare i danni subiti dall'orribile violenza eseguita da un uomo che ha seguito gli ordini del malvagio Prisco.

In seguito alla scoperta del problema che affligge Angela, egli sarà pronto ad aiutarla nonostante le sue condizioni di salute. La donna si troverà in seri guai, poiché la sua auto rimarrà improvvisamente in mezzo alla strada in panne e non avendo altre idee, l'unico che chiamerà sarà il coniuge. Nel frattempo, Niko dovrà cercare di aiutare Susanna, la quale sarà distrutta poiché scoprirà che la mamma ha subito in passato molte violenze dal padre. Con grande forza, ma anche difficoltà, la donna proverà a ritrovare un equilibrio emotivo. Inoltre, la forte, determinata e ambiziosa Ornella, mostrerà una nuova parte del suo carattere agli spettatori della fiction napoletana. Infine, la dottoressa Bruni sarà 'vittima' di una improvvisa crisi mentre Vittorio e Alex discuteranno sulla loro situazione personale.