Prosegue su Raiuno l'appuntamento con la soap opera "Il Paradiso delle Signore". Gli spoiler delle prossime puntate prevedono ulteriori colpi di scena, a partire dall'idea geniale di Vittorio che proporrà di lanciare le vendite per corrispondenza, senza dimenticare i tormenti interiori di Riccardo e il crescente interesse di Federico verso la venere Roberta.

Anticipazioni 4-8 febbraio

Le anticipazioni riguardanti le puntate de "Il Paradiso delle Signore" che andranno in onda a partire da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio sul primo canale della Rai, rivelano che Vittorio avrà un vero e proprio "colpo di genio" quando apprenderà che Roberta ha fatto degli acquisti per i suoi parenti.

Conti, infatti, proporrà di avviare un progetto di vendita per corrispondenza.

Riccardo sarà sempre più ossessionato dai rimorsi e dai sensi di colpa per la fine della relazione con Nicoletta, ma anche per il rapporto con il padre Umberto che diventa giorno dopo giorno sempre più difficile.

Marta chiederà alle veneri di posare come modelle per scattare delle foto che andranno a comporre e a completare il catalogo del Paradiso Market in occasione del lancio della vendita per corrispondenza anche se, prima di far partire ufficialmente il progetto, la donna e Vittorio chiederanno consiglio a Umberto Guarnieri. Salvatore, intanto, pregherà Anita affinché possa aiutare Elena a trovare un lavoro soddisfacente.

Nei prossimi episodi della soap opera ci sarà spazio anche per il Festival di Sanremo, soprattutto quando Federico proporrà a Nicoletta di invitare a casa le veneri della boutique per seguire insieme la manifestazione musicale.

L'approdo di Riccardo al Paradiso 'allontana' Marta e Vittorio

Gli spoiler della fiction Rai rivelano che Riccardo sarà alla ricerca di un'occupazione e che, grazie all'intermediazione di Marta, verrà assunto proprio al "Paradiso delle Signore". Per il giovane sarà una grande gioia, anche se la sua assunzione genererà un bel po' di tensione nella relazione tra Marta e Vittorio.

Federico, grazie all'aiuto di Paolo, riuscirà ad invitare nuovamente Roberta a casa sua per vedere il Festival di Sanremo, anche e soprattutto per potersi finalmente ritagliare uno spazio di intimità. Salvatore affronterà il fratello Antonio al circolo, dove il ragazzo starà lavorando insieme al collega Giovanni.

L'ultimo colpo di scena della settimana si avrà quando Vittorio farà installare un televisore alla boutique per fare in modo che tutti possano guardare la finale di Sanremo: proprio in quest'occasione, durante la serata, farà il suo ingresso una sconosciuta e attraente ragazza che immediatamente catalizzerà su di sé le attenzioni dei presenti.