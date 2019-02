Annuncio

Continuano a sorprendere i colpi di scena all'interno della longeva soap opera di Rai1, Il Paradiso Delle Signore che mette il pubblico di fronte a nuovi sviluppi nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano che Vittorio informerà Clelia e le Veneri di una novità per quanto riguarda il Paradiso Market ma non sarà affiancato da Marta. Lisa si dirà contenta di questa notizia proseguendo il piano di Luca mentre Umberto vorrà fare degli annunci alla sua famiglia poichè intenzionato a far trasferire Andreina nella sua abitazione. Adelaide comincerà a mostrare la rabbia rispondendo al piano del cognato ricordandogli i gravi problemi psicologici del figlio che non riesce a guarire dalla dipendenza.

Umberto, però, deciderà di andare avanti per la sua strada, senza dare importanza alle parole di Adelaide al punto che progetterà delle modifiche da apportare alla villa.

Lisa deve sopperire all'assenza del personale all'interno del Paradiso

Al Paradiso Delle Signore l'influenza colpirà molte lavoranti al punto che Lisa si troverà a gestire la situazione dimostrando di avere un ottimo talento. La donna sarà disponibile nei confronti delle colleghe e mostrerà dei dubbi intorno alla scelta di seguire il piano diabolico dello Spinelli. Agnese e Salvatore baderanno alla salute di Gabriella costretta a stare a casa per un'influenza mentre Nicoletta non si capaciterà di quanto avvenuto con Riccardo.

Il Guarnieri ha rubato un bacio alla sorella di Federico e la giovane donna scriverà il suo stato d'animo all'interno di un diario in cui racchiuderà i suoi pensieri. Nel frattempo Riccardo si rivolgerà all'aiuto di uno specialista spinto anche da Adelaide mentre Federico farà una proposta a Vittorio di grande successo per il Paradiso Market.

Luciano pronto a fuggire con la donna amata

Intanto Clelia si dirà intenzionata a lasciare la città di Milano e Luciano s'impegnerà in prima persona per organizzare la fuga in compagnia della donna amata. Elena, invece, farà i conti con momenti di preoccupazione poiché è arrivata la madre a Milano con l'intenzione di riportare la figlia in Sicilia e Luca darà un consiglio ad Adelaide.

Lo Spinelli spingerà la contessa a cambiare strategia nei confronti della Mandelli e al Paradiso Lisa troverà la dovuta stabilità mentre Federico e Marta faranno squadra; infine Antonio dovrà fare i conti con la paura di allontanarsi da Elena.