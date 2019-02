Annuncio

Lunedì 25 febbraio avrà inizio una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso delle Signore' che ci accompagna all'arrivo del mese di marzo. L'attenzione principale viene posta intorno al rapporto difficile tra Riccardo e Nicoletta, in quanto la giovane Cattaneo non ha intenzione di perdonare il figlio di Umberto dopo averla tradita. Le anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 1 marzo svelano che Nicoletta non vuole ricevere l'aiuto economico da parte dell'ex compagno, venuto a conoscenza della gravidanza della figlia di Luciano. La donna si dimostra forte ed in cerca dell'indipendenza, al punto che vuole lasciare il passato alle spalle tornando a credere nell'amore.

L'incontro con Cesare si rivela importante per Nicoletta che crede di aver trovato l'uomo ideale e invita il medico a passare una serata insieme a casa di Roberta e Gabriella.

Riccardo alle prese con la gelosia dopo aver visto Nicoletta in compagnia di Cesare

Elena, dal canto suo, deve fare i conti con una scoperta inaspettata in quanto viene a sapere del bacio che c'è stato tra Antonio e Ludovica e non sa in che modo gestire la situazione. Nel frattempo, Marta e Vittorio riescono a superare le tensioni causate dalla presenza di Lisa e la Guarnieri propone al compagno di dare a Tina la possibilità di incidere un disco. Riccardo (Enrico Oetiker), invece, viene a sapere dell'amicizia tra Nicoletta e Cesare che provoca la gelosia dell'uomo mentre Luciano dà un consiglio importante a Conti.

Il giovane Guarnieri ha paura che Andreina possa mettere le mani sul patrimonio di famiglia e si decide a chiedere al genitore di avere una parte dello stesso.

Clelia comunica a Luciano la sua partenza imminente

Il ragionier Cattaneo spinge Vittorio a terminare il rapporto lavorativo con Oscar e Marta assiste a una lite tra Lisa e un uomo misterioso. Luca continua a persevera nei suoi piani diabolici e fa leva sulla complicità di Andreina e Lisa i cui compiti sono di creare degli ostacoli nella famiglia Guarnieri. Clelia, dal canto suo informa Luciano della sua partenza imminente dalla città di Milano mentre Andreina mette in atto una strategia per provocare la gelosia di Umberto intenzionato a chiedere alla compagna di andare a vivere nella sua proprietà.

Infine, Vittorio subisce una pesante umiliazione da parte di Lisa all'interno del Paradiso al punto che prende una decisione senza consultarsi con la sorella di Riccardo.