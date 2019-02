Annuncio

Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani nelle puntate attuali della soap opera “Il Segreto”, due new entry lottano per lo stesso uomo. Si tratta di Antolina (Maria Lima) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco), che fanno di tutto per poter rimanere al fianco di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). Purtroppo ad avere la meglio sarà l’ex domestica perché farà credere al carpentiere di aspettare un figlio da lui, per farlo allontanare in modo definitivo dalla sorella del defunto Jesus.

Le anticipazioni dei prossimi mesi, ci dicono che la rivalità tra Elsa e Antolina si accentuerà ancora di più. In particolare quest’ultima arriverà persino a dare un ordine al marito, dato che gli chiederà di non avvicinarsi per nessun motivo alla sua ex padrona, quando la stessa ritornerà a Puente Viejo.

Il Segreto: la morte di Amancio, Antolina tenta di uccidere la sua ex padrona

Negli articoli precedenti incentrati su questo sceneggiato, si è visto che tra qualche settimana su Canale 5 si assisterà al matrimonio tra Antolina e Isaac. Purtroppo quest’ultimo verrà ingannato dalla moglie dato che crederà che la creatura che porta in grembo è sua. Intanto Amancio (padre di Elsa) apprenderà tramite delle lettere che il suo defunto figlio Jesus ha avuto una relazione sentimentale con Antolina, e non solo. In particolare si scoprirà che le nozze tra la Laguna e il Guerrero sono state sabotate sempre a causa dello zampino dell’ex domestica. Il Laguna Senior purtroppo dopo aver trovato le prove per smascherare la rivale della figlia, non riuscirà a raggiungere il paese spagnolo a causa di un incidente a cavallo, che lo farà rimanere incosciente per parecchio tempo.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Antolina per impedire ad Amancio di confessare ciò che ha scoperto su di lei ad Isaac, lo ucciderà soffocandolo con un cuscino. La moglie del Guerrero non si fermerà, perché oltre a far sparire le missive che si sono scambiate lei e Jesus, tenterà di sbarazzarsi di Elsa ma senza riuscirci.

Il ritorno di Elsa, Antolina chiede al marito di allontanarsi dalla sua ex fidanzata

La Laguna a seguito dell’aggressione subita da Antolina, accuserà la stessa di essere la responsabile di tutte le sue disgrazie nel corso della veglia funebre del padre. Successivamente la Laguna si allontanerà da Puente Viejo per organizzare il funerale del genitore scomparso. Antolina non appena verrà a conoscenza della trasferta della nemica esulterà di gioia. Quest’ultima dopo essere stata rifiutata dal marito, farà perdere le sue tracce specificando ad Isaac di dover andare a trovare un’amica in stato interessante. Dopo essere ritornata a casa l’ex ancella apprenderà di essere in dolce attesa: questa novità confermerà per l’ennesima volta che Antolina prima di sposarsi ha teso un tranello ad Isaac soltanto per averlo tutto per sé.

Ad un certo punto ci sarà un colpo di scena, visto che Elsa rimetterà piede nel quartiere iberico desiderosa di vendicarsi, e rivelerà a Consuelo di essere stata costretta a vendere la casa del defunto padre Amancio, a causa dei numerosi debiti che aveva in sospeso. Il ritorno della Laguna farà andare su tutte le furie Antolina, che esigerà che il marito Isaac prenda le distanze dalla sua ex fidanzata.