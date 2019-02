Annuncio

Annuncio

Giunge al termine la prima fortunatissima stagione della fiction La compagnia del cigno, con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Lunedì 4 febbraio, in prime time su Raiuno, andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction che ha sbancato gli ascolti del prime time, mettendo KO anche il temutissimo Adriano Celentano, tornato in onda su Canale 5 con il suo atteso show 'Adrian'. L'ultima puntata di questa prima serie si preannuncia a dir poco ricca di colpi di scena e sorprese.

Gli spoiler dell'ultima puntata de 'La compagnia del cigno'

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti la trama dell'ultima puntata de La compagnia del cigno, rivelano che nel primo episodio dal titolo 'Un padre', vedremo che cresce l'attesa per il concerto di fine anno, che ormai è alle porte e tutti si preparano al meglio per cercare di assicurare al pubblico una grande performance.

Pochi giorni prima dell'evento, vedremo che Robbo scoprirà di essere stato scelto come solista al piano: una notizia che lo spiazzerà ma che al tempo stesso lo renderà felicissimo.

Advertisement

Nel frattempo vedremo che Irene tornerà di nuovo al conservatorio: la donna sta tenendo qualche lezione sporadica e ovviamente non potrà non rivedere Luca. L'uomo tenterà il possibile per convincerla a non abortire, ma ormai Irene non vuole essere fermata da nessuno e va avanti per la sua strada, diretta e decisa a portare avanti la sua decisione.

Il secondo episodio conclusivo di questa prima stagione de La compagnia del cigno, invece, si intitola 'Il nostro futuro'. Le anticipazioni sulla trama rivelano che Sofia non può nascondere a se stessa il fatto di essere attratta da Matteo e quindi decide di farsi avanti seppur molto timidamente.

I fan vogliono la seconda stagione de La compagnia del cigno

Antonia, invece, è alla ricerca di una sistemazione a Milano per poter stare con Rosario.

Advertisement

I migliori video del giorno

I componenti della compagnia, inoltre, si ritroveranno tutti insieme al Conservatorio per trascorrere la notte che precede l'atteso concerto finale e ci saranno dei colpi di scena.

Si chiude così la prima stagione de La compagnia del cigno e nel frattempo i fan si chiedono già se ci sarà una seconda stagione. Al momento, da parte della Rai, non sono arrivate ancora conferme circa l'eventualità di una possibile seconda stagione, ma dato il grande successo registrato in queste settimane, con una media di oltre 5.4 milioni di spettatori, non si esclude che si mettano in cantiere i nuovi episodi.