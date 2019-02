Annuncio

Lo sceneggiato spagnolo “Una Vita” scritto da Aurora Guerra, è sempre pronto a sorprendere con numerosi colpi di scena. Purtroppo nelle puntate che sono andate in onda sull'emittente televisiva LA 1 TVE la scorsa settimana, c’è stata l’uscita di scena di un personaggio femminile. Si tratta di Trini Crespo (Anita Del Rey), che ha perso la vita dopo essere diventata mamma della piccola Milagros, con numerose complicazioni. Le anticipazioni non sono terminate, dato che ci dicono che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) verrà ferito gravemente, e a quanto pare i responsabili del terribile gesto potrebbero essere due, ovvero Ramon Palacios (Juanma Nava), o la moglie Celia (Ines Aldea).

Una Vita: l’atteggiamento morboso di Celia, Trini ha una crisi respiratoria

Se avete letto gli articoli precedenti incentrati su questa serie televisiva, sapete sicuramente che nella puntata numero 940 trasmessa in Spagna il 31 gennaio 2019, c’è stato un avvenimento drammatico.

Purtroppo Trini Crespo ha esalato l’ultimo respiro a pochi giorni dal parto, precisamente dopo aver dato alla luce la piccola Milagros. Prima di assistere al decesso della moglie di Ramon, però una donna ha avuto un atteggiamento morboso nei confronti della nascitura. Stiamo parlando di Celia Alvarez Hermoso, che ancora affranta per aver perso per l’ennesima volta il figlio che aspettava, non si è staccata nemmeno per un istante dalla piccola Milagros infastidendo i neo genitori. In seguito Trini si è sentita di nuovo male, al tal punto da avere un’insufficienza respiratoria: purtroppo la madre adottiva di Tano non ha fatto in tempo a dare all'amica le pastiglie che le aveva prescritto il medico.

La morte della Crespo, Felipe riceve un colpo di pistola

Non c’è stato nulla da fare, dato che Ramon dopo essere rientrato a casa ha appreso la morte della sua amata Trini.

Gli spoiler degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno in questi giorni, precisamente tra giovedì 7 e venerdì 8 febbraio 2019, ci dicono che Felipe riceverà un colpo di pistola dopo essersi recato nell'abitazione del suo caro amico Ramon con il timore che abbia deciso di togliersi la vita. Sin da subito le condizioni di salute dell'avvocato saranno molto gravi, mentre i sospetti sul responsabile dell'agguato si concentreranno sulla moglie Celia, e sul padre di Maria Luisa e Antonito. Per finire Ramon chiederà aiuto agli abitanti di Acacias 38. In attesa di scoprire la verità, è bene ricordare che in Italia si potrà assistere a queste scene soltanto tra un anno a causa della differenza di messa in onda nostrana e iberica.