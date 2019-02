Annuncio

La registrazione di ieri di Uomini e donne ha visto protagonista Luigi Mastroianni alle prese con una difficile scelta fra tre corteggiatrici, Valentina, Irene e la bella e dolce Giorgia. Tuttavia, la puntata registrata ieri del popolarissimo dating show di Canale 5 ha gettato Luigi nel caos perché, a breve distanza dalla scelta, una corteggiatrice ha dato forfait dicendo addio alla possibile conquista del cuore del tronista: si tratta di Giorgia. La ragazza ha giustificato la sua scelta dichiarando di essere stata illusa dalle parole di Mastroianni. Un'altra querelle ha visto protagonista il tronista spagnolo Ivan che ha dovuto fare i conti con l'autoeliminazione di Sonia che sembrava essere la favorita numero 1 per la scelta.

Uomini e Donne: Giorgia abbandona, rimangono due ragazze

Le anticipazioni rivelano che Maria De Filippi ha fatto vedere un filmato in cui Giorgia ha sfogato tutta la sua frustrazione per il difficile epilogo del rapporto con Luigi. Poi la stessa corteggiatrice è entrata in studio e, ripercorrendo il suo percorso nel dating show, ha annunciato la sua decisione di autoeliminarsi definitivamente dal programma. Secondo la ragazza, l'errore del tronista sarebbe stato quello di averla illusa dedicandole pensieri molto carini che avrebbero fatto presupporre che la scelta fosse proprio lei. Luigi, dal canto suo, ha ribadito la sincerità delle sue azioni ed ha aggiunto che, purtroppo, non ha provato le sensazioni giuste affinché potesse sceglierla.

Per Mastroianni rimangono solo due corteggiatrici, il traguardo della scelta si avvicina sempre di più, ma il suo trono sembra essere ancora in alto mare.

L'esterna con Valentina si è svolta con un palese gioco di seduzione messo in atto dalla bella corteggiatrice. Luigi, come ha ammesso egli stesso, è molto attratto fisicamente da lei. Nell'esterna ha più volte tentato di baciarla senza riuscirci, a causa del ''muro'' messo in atto da Valentina, restia a baciare un uomo dopo le primissime uscite.

Ivan va a riprendere Natalia, Sonia si autoelimina

Nella precedente registrazione del trono classico aveva fatto molto discutere la scelta di Natalia di abbandonare il corteggiamento di Ivan, per concentrarsi sul nuovo arrivato Andrea.

Tutto ciò non è stato gradito da Ivan che non ha mollato la presa ed ha tentato più volte di convincerla a ritornare da lui. Vedendo l'interesse del tronista per la sua rivale Natalia, Sonia si è autoeliminata abbandonando gli studi di Uomini e Donne. Tornerà? Lo sapremo sicuramente nelle prossime registrazioni del programma condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi.