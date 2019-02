Annuncio

Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' capace di mettere il pubblico alle prese con nuove storie. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Prisco riuscito a ottenere gli arresti domiciliari, dopo aver messo in atto un piano, di comune accordo con il proprio legale. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo sottolineano che Boschi rimane vittima di un'aggressione. Preoccupano le condizioni di salute dell'uomo che ha subito la vendetta da parte del suo nemico. Si avverte l'apprensione da parte dei familiari e comincia la lunga attesa in ospedale mentre Gaetano vuole sapere se ha ottenuto lo scopo di colpire il marito di Angela.

Annuncio

Franco teme che la vendetta di Prisco possa mettere in pericolo anche Angela e Bianca

Nel frattempo Guido ha un incontro casuale con Mariella che rappresenta un'ulteriore prova per dimostrare quanto il comandante non abbia mai smesso di amare Mariella sebbene ci sia stato un periodo di crisi. La stessa Altieri non rimane indifferente al cospetto del padre di Vittorio mentre Cerruti mostra le perplessità, perché teme il riavvicinamento dei due innamorati. Elena non si riprende dal tradimento subito da Valerio e Marina (Nina Soldano) si accorge del dramma della figlia al punto che trova il modo per tenerla lontana dal Viscardi. Franco, dal canto suo si rende conto che la vita di Angela e Bianca è in pericolo in quanto Prisco vuole vendicarsi in ogni modo di Boschi mentre Ciro offre il suo aiuto al coach.

Annuncio

I migliori video del giorno

Valerio accorre a casa di Elena per chiedere perdono alla donna

Intanto la madre di Alice è pronta a mettere una fine alla relazione con il fratello di Veronica mentre Simona prende una decisione che sorprende lo stesso Valerio. Adele si dice pronta a dare una svolta alla sua vita e il primo passo da compiere si ritrova nella distanza dal marito al punto che la donna cerca una casa in affitto aiutata da Giulia. Intanto Otello (Lucio Allocca) torna da Indica con l'umore triste perché deve portare una novità a Silvia e Michele mentre Mariella riprende a lavorare al comando dei vigili affiancando Guido. Messo al corrente della partenza di Elena, il Viscardi si decide a presentarsi a casa della donna per chiederle perdono con l'intento di avere un ricongiungimento con la madre di Alice; infine Renato racconta il pasticcio combinato con Jimmy a Giulia.