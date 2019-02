Annuncio

Annuncio

Eccoci con un consueto spazio dedicato alla serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Tra qualche mese il pubblico italiano assisterà al ritorno di fiamma tra una storica coppia. Si tratta di Simon Gayarre ed Elvira Valverde, che dopo aver messo fine alla loro relazione clandestina, capiranno di non poter vivere separati. L’ex maggiordomo e la figlia dell'arcigno colonnello Arturo dopo aver trascorso la notte insieme, decideranno di lasciare il paese. Purtroppo per l’ennesima volta il figlio di Susana ed Elvira saranno costretti a fare i conti con il perfido Valverde Senior, che sarà intenzionato ad interrompere la loro fuga.

Una Vita: Arturo viene ferito da Victor, Elvira e Simon si baciano

Negli articoli precedenti, avete sicuramente appreso che nei prossimi episodi italiani Simon pur amando ancora Elvira Valverde, deciderà di non incontrarla più in segreto per dare sfogo alla loro passione per rispettare la moglie.

Annuncio

Purtroppo per il Gayarre sarà abbastanza difficile tenere a freno i suoi sentimenti, dato che non appena il colonnello Arturo finirà in ospedale dopo aver avuto la peggio durante il duello con Victor, non riuscirà ad allontanarsi da Elvira. Quest'ultima troverà conforto tra le braccia dell'ex maggiordomo, e proprio quando si scambieranno un bacio verranno sorpresi da Adela. A gran sorpresa la consanguinea del Valverde Senior anche se continuerà a provare dei forti sentimenti per il suo ex fidanzato, prenderà una drastica decisione per dimenticarlo in modo definitivo.

Il colonnello Valverde contro la figlia e il Gayarre, Adela decide di avvisare il marito

Elvira comunicherà a Simon di voler dedicare la sua vita soltanto a Dio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il cugino di Liberto per fortuna riuscirà a convincere la sua amata a non partire. A quel punto i due innamorati organizzeranno la loro fuga da Acacias 38, per poter vivere la loro storia d’amore senza nessun ostacolo. Stranamente Adela non farà nulla, nemmeno dopo aver visto salire il marito e la rivale sulla carrozza. Prima di partire la Valverde saluterà il padre, mentre il Gayarre oltre a scrivere una lettera di addio a Celia, festeggerà con la madre Susana la riapertura della sartoria. Come al solito Arturo si metterà contro la figlia, ordinando ai suoi uomini di non consentirle di abbandonare il quartiere iberico con il suo ex maggiordomo. Per finire Adela dimostrerà di tenere molto al marito pur non essendo stata ricambiata, dato che dopo aver appreso le cattive intenzioni del colonnello Valverde lo raggiungerà per avvisarlo del pericolo imminente.