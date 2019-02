Annuncio

Una vita torna in onda su Canale 5. Le anticipazioni dal 10 al 15 febbraio rivelano che Olga farà nascere in Samuel e Blanca una serie di preoccupazioni, che li porteranno al Bosco delle Dame, con il fine di scoprire qualcosa in più sul passato della donna.

Nel frattempo, Ursula continua ad inventare bugie riguardo i veri motivi che l'hanno portata ad abbandonare la sua bambina. Elvira continuerà ad ampliare la sua vendetta nei confronti di Simon, mentre Adela crederà per qualche momento di aver riconquistato il cuore del coniuge. Infine, Rosina e Liberto si riconcilieranno, sicuri e convinti di poter vivere senza pensieri e pieni di amore anche senza procreare un figlio. Olga comincerà a spaventare la sorella, che prenderà la decisione di far controllare la sorella da uno specialista, poiché la sua malattia mentale non è più controllabile.

Trame Una Vita: Blanca parla con Leonor di Olga

Negli episodi di Una Vita in onda sui canali Mediaset, Ursula continuerà ad inventare motivi riguardo l'abbandono della figlia nella speranza di trovare una giustificazione plausibile. In seguito alla rivelazione di Blanca, in merito al vero padre del bambino che aspetta, Diego decide di fare un lungo viaggio verso il Brasile, poiché è intenzionato a trovare una pietra di grande valore. Tale scelta ha anche lo scopo di portare l'uomo ad iniziare una nuova vita, nella speranza di dimenticare la donna tanto amata. La futura mamma proverà molto dolore a causa della partenza di Diego e Samuel (il vero padre del bambino). In seguito ad una serie di brutte notizie, per Rosina e Liberto torna la felicità poiché, anche se incapaci di concepire figli, riscopriranno il loro amore. Antonito combinerà un'altra volta molti guai, tra cui quello di collaborare in affari con Belarmino.

Anticipazioni: Susana e lo scandalo

Susana dopo aver scoperto che Elvira è intenzionata a vendicarsi di Simon, presterà sempre più attenzione. Se la Valverde dovesse svelare al Vescovo che è la mamma del Gayarre scoppierebbe uno scandalo, che porterebbe la sua reputazione in rovina. Adela e Simon cercheranno di non far parlare Elvira. Gli Spoiler della fiction continuano con la felicità della neo-mamma, la quale ha scoperto che Diego non è andato via. La sua tranquillità non durerà molto, poiché lo stato di salute di Olga comincerà a peggiorare. La paura della donna nei confronti della gemella la porteranno a confidarsi con la giovane Leonor.

In seguito ad una conversazione fatta con Samuel, Blanca prenderà in considerazione l'idea di far controllare da un medico la sorella, con il fine di aiutarla.

Durante gli ultimi giorni della prossima settimana, la soap opera si chiuderà con un imbarazzato Antonito che farà una figuraccia con un cliente, poiché Belarmino compirà un atto dannoso nei suoi confronti.