Annuncio

Annuncio

Le avventure dello sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” continuano ad appassionare i telespettatori con tanti colpi di scena. Come vi abbiamo già anticipato negli articoli precedenti, purtroppo il malvagio Arturo Valverde tenterà per l’ennesima volta di ostacolare la storia d’amore tra la figlia Elvira e Simon Gayarre. Questa volta il colonnello userà le maniere forti, dato che ordinerà ai suoi sicari di interrompere la fuga della consanguinea, precisandogli di uccidere il suo ex maggiordomo. La situazione si ribalterà, dato che a passare a miglior vita a sarà Adela, per mano di un uomo ingaggiato da Arturo. Questa scomparsa improvvisa farà perdere le staffe alla sarta Susana Seler, che accuserà in pubblico il colonnello di essere implicato con la morte della nuora.

Annuncio

Una Vita: la terribile intenzione di Arturo, il decesso di Adela

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci svelano che Adela dopo essere venuta a conoscenza che suo marito Simon è tornato tra le braccia di Elvira metterà al corrente Arturo. Quest'ultimo dopo aver appreso la tresca clandestina della figlia, chiederà all'ex religiosa di controllare tutto ciò che fa il Gayarre. A quel punto la nuora di Susana ascolterà una conversazione tra la sua dolce metà e Liberto, e verrà a conoscenza che ha organizzato la sua fuga con la Valverde. Adela non appena capirà che il perfido esponente dell'esercito ha intenzione di uccidere suo marito, verrà assalita dai sensi di colpa.

Annuncio

I migliori video del giorno

Successivamente l’ex religiosa tenterà di raggiungere Simon ed Elvira, prima dell'arrivo degli uomini di Arturo. Purtroppo Adela per salvare la vita al marito verrà ferita mortalmente al cuore, perdendo la vita sul colpo.

Susana si scaglia contro Arturo, il commissario Aurelio non crede al padre di Elvira

Prima di morire Adela, inviterà il Gayarre e la sua ex compagna di collegio a scappare da Acacias 38. Susana non appena verrà informata del decesso della nuora andrà su tutte le furie, dato che accuserà Arturo di essere il responsabile della tragedia. La sarta inoltre farà presente al colonnello che Elvira e Simon si sono dati alla fuga. Dopo aver ascoltato le parole della Seler, il Valverde Senior capirà di aver fallito, dato che il suo intento era quello di vedere ritornare in convento la consanguinea, se a morire fosse stato il Gayarre.

Annuncio

Nonostante ciò, Arturo avrà la consapevolezza di non poter essere considerato il responsabile dell'omicidio di Adela, a causa della mancanza di prove. Purtroppo il colonnello oltre a non convincere il commissario Aurelio Mendez sulla sua estraneità alla disgrazia appena accaduta, verrà evitato da tutti gli abitanti del paese.