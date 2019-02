Annuncio

Lorenzo Riccardi è prossimo alla scelta ma arrivano alcune anticipazioni sul programma Uomini e donne che rivelerebbero anche chi sarà la fortunata. Sappiamo che anche Teresa Langella ha scelto proprio ieri sera e che secondo le indiscrezioni social il fortunato sarebbe Andrea Dal Corso. La registrazione della scelta di Lorenzo dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, considerando che la puntata a lui dedicata andrà in onda il 22 febbraio. Secondo alcuni rumors sembra ci sia un nome che circola insistentemente.

La scelta si avvicina

Il trono di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne è stato costellato da molti alti e bassi e persino da una finta scelta. Alla fine, però, il milanese ha deciso di portare in villa Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià.

I giorni scorsi era giunta la notizia di una lite furibonda durante la registrazione del weekend tra Lorenzo e Claudia. Sembra che la 28enne romana abbia fatto arrabbiare molto il tronista tanto da indurlo a lasciare la villa e tornare a casa. In ogni caso la scelta ci sarà e a svelarlo era già stata Giulia De Lellis durante una diretta Instagram. A togliere ogni dubbio, poi, erano stati gli scatti pubblicati dalla sorella di Lorenzo, Sofia, che avrebbe postato una foto di tutta la famiglia in treno, diretta a Roma, con la frase eloquente: “Ansia in treno“. Anche il Riccardi era stato fotografato prima alla stazione di Milano Rogoredo e poi a Roma, segno tangibile dell'imminente registrazione.

Ma chi sceglierà il 23enne milanese?

Secondo alcuni rumors Lorenzo sceglierà Claudia

Secondo quanto scrive il Vicolo delle news, pare che una talpa molto informata dia per certo che Lorenzo sceglierà Claudia Dionigi. La stessa talpa ha dichiarato che Teresa Langella avrebbe scelto Andrea Dal Corso, informazioni che sembrano confermate dai movimenti social dei parenti e degli amici di Antonio Moriconi. Dunque, sembrerebbe che il Riccardi alla fine opterà per Claudia. Durante l’ultima registrazione del trono classico, il milanese si era molto arrabbiato con la romana per i suoi atteggiamenti menefreghisti e anche durante la villa, sembra che Lorenzo abbia lasciato la location proprio a causa della Dionigi.

SI potrebbe trattare di un segno che il suo interesse per la 28enne è più forte rispetto a quello per Giulia Cavaglià. Sicuramente la torinese non prenderà molto bene queste anticipazioni visto che fino alla fine la Cavaglià tenterà di far cambiare idea al Riccardi. Non resta che attendere la messa in onda della puntata del serale del 22 febbraio per avere certezze sulla scelta di Lorenzo. Sarà davvero Claudia?