Stefano De Martino torna in televisione e si racconta a cuore aperto in una intervista concessa a Domenica In, il popolare programma del dì di festa di Raiuno condotto da Mara Venier, che questa settimana ha voluto ospitarlo in studio per parlare della sua nuova avventura professionale su Raidue, al timone di 'Made in Sud' ma anche del tanto chiacchierato ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, di cui si è tanto parlato nel corso delle ultime settimane.

La confessione di Stefano De Martino sul presunto ritorno di fiamma con Belen

Sulle pagine del settimanale 'Chi', infatti, sono state pubblicate delle foto scattate in aeroporto dove si vedevano Belen e Stefano abbracciarsi e coccolarsi proprio come se fossero nuovamente una coppia a tutti gli effetti.

Immagini che ovviamente hanno scatenato la curiosità dei fan, i quali in queste settimane si sono chiesti se ci fosse stato questo ritorno di fiamma che un po' tutti si aspettano.

E questa domenica Stefano De Martino ha fatto chiarezza sulle foto con Belen, rivelando alle telecamere di Domenica In che ci sono certe cose che non si possono spiegare e che in ogni caso l'amore non è mai sprecato. Parole decisamente forti quelle di Stefano, il quale seppur non abbia voluto fare delle dichiarazioni ufficiali sul presunto ritorno di fiamma con la Rodriguez, ha comunque ammesso che sono riusciti a ritrovare una certa serenità e un'armonia che permette al loro bambino Santiago di vivere serenamente.

Nel corso dell'intervista è intervenuto anche Alfonso Signorini, il quale ha realizzato un video messaggio per Stefano De Martino, confessando che i due si vogliono ancora un bene dell'anima e che stanno lavorando per rendere solido il loro rapporto.

Il grande amore di Stefano De Martino per il piccolo Santiago

Nel corso della lunga intervista concessa oggi a Domenica In, il ballerino ha parlato anche del suo rapporto con il piccolo Santiago, il frutto del suo grande amore con la Rodriguez. A proposito del loro rapporto, Stefano ha ammesso che suo figlio sta in una fase in cui gli pone tantissime domande: 'Papà perché piove?' è stata una delle ultime che gli è stata posta da Santiago.

Il ballerino ha poi ammesso di essere a dir poco contento di poter approdare in Rai nelle vesti di conduttore di Made in Sud, in onda a partire da marzo.

Al suo fianco ci sarà Fatima Trotta, conduttrice storica dello show comico di grande successo.