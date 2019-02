Annuncio

Annuncio

Il settimanale Chi lo definisce 'il gioco delle coppie' quello che sta andando in scena negli ultimi giorni tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Gilda Ambrosio e Marco Borriello; la rivista di Gossip, infatti, nel suo nuovo numero confermerebbe la frequentazione in corso tra la giovane stilista e l'ex calciatore. Mentre il ballerino di Amici sembra essersi sensibilmente riavvicinato alla madre di suo figlio, la sua ultima ex fidanzata pare aver ceduto al corteggiamento di un altro napoletano, il 37enne che ha fatto coppia fissa con la showgirl per tanti anni all'inizio della sua carriera: Marco Borriello.

Gilda paparazzata con Borriello dopo l'addio a Stefano De Martino

Il giornalista Alberto Dandolo l'aveva anticipato qualche giorno fa: Gilda Ambrosio e Marco Borriello si starebbero frequentando da un po' di settimane, probabilmente da quando due loro ex si sono riavvicinati.

Annuncio

Ovviamente stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che sono stati paparazzati all'aeroporto di Linate, mentre si scambiavano effusioni prima che lei partisse per l'Argentina.

La rivista 'Chi' intanto ha beccato Gilda Ambrosio e Marco Borriello a Milano durante un pranzo, per poi immortalarli anche mentre si salutano affettuosamente fuori da un ristorante.

Anche se non ci sono baci o abbracci particolarmente calorosi, gli addetti ai lavori sostengono che i due hanno iniziato ad uscire insieme da poco tempo, più precisamente da quando lei è venuta a conoscenza del ritorno di fiamma tra il ballerino di Amici e l'ex moglie.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini, dunque, sostiene che Gilda avrebbe accettato il pressante corteggiamento di Borriello soltanto dopo aver saputo che Stefano e Belen ci starebbero riprovando, portando tanti a pensare che la sua potrebbe essere una sorta di 'ripicca' nei confronti dell'ex compagno.

Annuncio

Marco, che ha fatto coppia fissa con la soubrette Belen per oltre 4 anni, si dice che da mesi riempia di 'like' le foto che la Ambrosio pubblica su Instagram e che lei, dopo un periodo di titubanza, abbia accettato di frequentarlo lontano da occhi indiscreti.

Belen e Stefano non confermano il ritorno di fiamma

La scelta di Gilda Ambrosio di cedere alle avances di Marco Borriello dopo un lungo periodo, secondo i bene informati, sarebbe legata in qualche modo alla svolta sentimentale che c'è stata nella vita del suo ex De Martino; ricordiamo, infatti, che circa un mese fa la stilista e il conduttore di Made in Sud sono stati beccati in atteggiamenti intimi in un locale di Milano.

La napoletana ha anche partecipato all'evento che ha visto il debutto di Stefano come dj; proprio questa serata, però, si dice che sia stata determinante nel riavvicinamento tra il ragazzo e Belen, anche lei tra gli ospiti della discoteca.

Annuncio

'Chi', soltanto una settimana fa, raccontava che la Rodriguez avrebbe trascorso tre giorni chiusi in casa con De Martino dopo questo evento, per poi essere accompagnata dall'ex marito e Santiago all'aeroporto, per salutarla prima della sua partenza per l'Argentina.

Da quando sono stati paparazzati mentre si abbracciavano e baciavano a Linate, né Belen né Stefano hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul gossip che li vorrebbe di nuovo in coppia; la 34enne, però, qualche giorno fa ha usato i social network per condividere un pensiero che a tanti è parso un riferimento alla sintonia ritrovata con l'ex marito: 'In questo momento della mia vita, faccio solo quello che mi rende felice'.