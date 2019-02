Annuncio

Annuncio

"Non sono incinto", con questa battuta Stefano De Martino ha smentito il Gossip che stava circolando negli ultimi giorni su Belen Rodriguez. Dopo che Alfonso Signorini ha augurato alla "coppia" felicità e figli maschi o femmine, sul web ha iniziato a circolare la notizia che l'argentina fosse in attesa del suo secondo bambino: a negare tutto, è stato il napoletano nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di ''Made in Sud''.

De Martino sul gossip: 'Va talmente veloce, che non fai in tempo a smentirlo'

Al termine della presentazione dell'edizione di ''Made in Sud'' in partenza lunedì 4 marzo su Rai Due, Stefano De Martino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, la maggior parte delle quali riguardavano ovviamente il suo presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

Esattamente come ha fatto a ''Domenica In'' un paio di giorni fa, anche oggi il napoletano non ha né confermato né smentito le voci che lo vorrebbero di nuovo legato sentimentalmente alla mamma di Santiago, ma una piccola precisazione ci ha tenuto a farla.

Annuncio

In merito alla notizia che stava impazzando sul web nelle ultime ore sull'arrivo di un altro bebè in casa De Martino-Rodriguez, il conduttore ha detto: "Non sono incinto. Il gossip in questi anni è cambiato tanto, è veloce e quindi non hai neppure il tempo di smentirlo. Comunque, ribadisco che non sono incinto".

Il 29enne, dunque, nega che la showgirl argentina sia in attesa del suo secondo bambino, come tanti avevano pensato dopo l'augurio che Alfonso Signorini ha fatto alla coppia nel filmato che è stato mandato in onda da Mara Venier il 24 febbraio scorso.

"I due stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli ogni bene. Saluti e figli maschi, ma anche femmine", sono le parole del direttore di Chi che hanno scatenato il gossip su un'ipotetica nuova gravidanza di Belen.

Annuncio

I migliori video del giorno

Stefano confida: 'Io e Belen ci confrontiamo spesso sulla parte lavorativa'

Se il gossip sulla dolce attesa di Belen lo ha smentito con ironia, quello che lo vorrebbero nuovamente in coppia con la soubrette argentina De Martino non lo ha negato, esattamente come ha fatto domenica scorsa nel salotto di Mara Venier.

L'unico commento che Stefano ha fatto sulle chiacchiere che stanno circolando da circa un mese sul suo conto, è il seguente: "Vivo tutto con molta leggerezza. Adesso sono concentrato sul Lavoro".

A proposito del programma che sta per partire su Rai Due che lo vede debuttare nel ruolo di conduttore accanto a Fatima Trotta, il napoletano ha svelato che la sua ex moglie lo sostiene in questa nuova avventura e che con lei si confronta spesso sulle questioni professionali.

Annuncio

"Facciamo lo stesso lavoro, quindi ci scambiamo pareri a riguardo", ha fatto sapere il 29enne alla stampa.

Nessun accenno da parte del ragazzo, infine, alle foto che ha pubblicato ''Chi'' poche ore fa: De Martino è stato paparazzato mentre entrava a casa dell'influenzata Belen sabato pomeriggio, e poi quando è uscito la mattina successiva con un borsone per andare a Roma a farsi intervistare dalla Venier.