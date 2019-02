Annuncio

Annuncio

Dopo aver profondamente contestato il discutibile messaggio contenuto nella canzone Rolls Royce di Achille Lauro, presentata al Festival di Sanremo 2019, il tg satirico di Antonio Ricci ha divulgato dei video che immortalano le agghiaccianti immagini della violenza, fisica e verbale, sferrata da Achille Lauro contro alcuni dei suoi spettatori, che erano andati ad assisterlo ai suoi concerti live.

Striscia La Notizia e la nuova polemica su Achille Lauro

Nel nuovo appuntamento televisivo andato in onda martedì sera, Striscia La Notizia ha smentito alcune dichiarazioni rilasciate dal cantante Morgan, che ai media aveva definito 'Rolls Royce' una canzone dal testo surreale, dichiarando che a differenza delle parole della canzone ''Sdraiato a terra come i Doors'', i Doors non fossero mai stati a terra.

Annuncio

Un'affermazione che Striscia ha smentito pubblicando alcune immagini del leader dei The Doors che cade sul palco perché sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il tg satirico di Antonio Ricci ha reso pubbliche delle immagini shock concernenti il cantante Achille Lauro. Nello specifico, nella puntata andata in onda il 12 febbraio sono stati trasmessi dei contenuti video. In uno di essi Achille Lauro insulta un ragazzino del suo pubblico, dichiarando ''ti ammazzo scemo, non mi c***re il c***o che ti ammazzo'', ''deficiente, ragazzino di m***a, le buschi'', in un altro Lauro sferra un calcio contro uno spettatore e in un altro ancora un pugno in faccia ad una persona in prima fila.

Le agghiaccianti immagini mostrate nel servizio montato da Striscia La Notizia sul conto del trapper Achille sono state corredate dalle dichiarazioni rilasciate da Lauro a Che tempo che fa- il programma condotto da Fabio Fazio- dove il cantante aveva dichiarato che con la sua musica intendeva dare il buon esempio ai giovani e che il titolo Rolls Royce si rifacesse al nome di una macchina di lusso e non ad una nota pasticca di ecstasy.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ad oggi Lauro non ha rilasciato delle dichiarazioni in risposta a quanto Striscia La Notizia ha divulgato in un apposito servizio mandato in onda lo scorso martedì sera su Canale 5.

La nuova polemica su Achille Lauro nasce a seguito della diretta finale del Festival di Sanremo 2019, che ha decretato la vittoria del cantante dalle origini italo-egiziane Mahmood, con il brano 'Soldi', un trionfo che è stato molto discusso dal pubblico del Festival.