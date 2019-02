Annuncio

Annuncio

Domenica 3 febbraio 2019, in Italia durante la nottata tra il 3 e il 4 febbraio [VIDEO], andrà in onda l'edizione il Superbowl LIII, uno dei più grandi eventi sporti dell'anno. La sua importanza è tale che gli introiti pubblicitari guadagnati con le pubblicità messe in onda durante la competizione sono stellari ed un evento così capillare che è usato come trampolino anche per i trailer dei film più attesi dell'anno.

Uno dei motivi che hanno fatto la gloria del Superbowl, così che lo seguano anche persone non interessate allo sport, è proprio perchè si tratta di un importante evento anche per il mondo del Cinema, in quanto vengono rilasciati i trailer di alcuni dei film più attesi dell'anno in corso.

Leggi anche Anticipazioni spagnole Una Vita: Trini muore a causa di Celia che tarderà a soccorrerla

I trailer cinematografici del Superbowl LIII

Quali saranno i trailer che quest'anno verranno proiettati durante l'evento?

La Disney è sicuramente la major i cui trailer sono più attesi, nello specifico quelli in questo caso i primi veri e propri, di Avengers: Endgame, Aladdin e Toy Story 4.

Advertisement

Come novità ci dovrebbe anche essere un trailer di Artemis Fowl, saga cinematografica attesa da anni e finalmente pronta sulla rampa di lancio. Ci saranno, poi, anche nuovi trailer di Dumbo, Captain Marvel e Il Re Leone.

Passando alla Fox (che ora è Disney, in ogni caso) non ci sono molte attese, ma si ipotizza che potrebbe puntare su un trailer di Alita: Angelo della battaglia. Non ci sono informazioni a riguardo, ma ci sono buone possibilità per quanto riguarda la presentazione di X-Men: Dark Phoenix, in uscita a giugno 2019.

Per la Universal, invece, era programmato il trailer di Hobbs&Shaw, ma è stato rilasciato il 1 febbraio 2019, quindi si potrebbero concentrare su US di Jordan Peele e Dragon Trainer 3 (già uscito in Italia, ma non in America).

Sony e Warner Bros., invece pare non presenteranno nulla: quindi, seppur non è detto fino al termine del Superbowl, non dovrebbero esserci trailer o spot né su Spiderman: Far From Home, l su Wonder Woman: 1984 o Shazam!

Dove guardare il Superbowl?

La sfida tra i New England Patriots e i Los Angeles Rams potrà essere seguita senza molti problemi anche in Italia.

Advertisement

I migliori video del giorno

Lo spettacolo che, solo in America, vede oltre 100 milioni di spettatori (che decuplicano in tutto il mondo) in Italia potrà essere seguito in chiaro su Rai 2 a partire dalle 00:30 della notte tra il 3 e il 4 febbraio.

Per chi è abbonato a DAZN, invece, potrà seguire l'evento fin dalla mezzanotte, con cerimonia d'apertura inclusa, su qualunque dispositivo: dal pc alla smart tv, passando per tablet, smartphone e console.