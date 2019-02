Annuncio

A quasi una settimana dalla messa in onda della sua scelta, Teresa Langella si è fatta viva sui social network con un video messaggio che sta facendo molto discutere: la ragazza, infatti, si è esposta per difendere andrea dal corso dai tanti insulti che sta ricevendo dopo averle detto "no". Con un filmato che è stato caricato da Raffaella Mennoia su Instagram, l'ex tronista ha anche fatto sapere che presto racconterà la sua versione dei fatti, e lo farà durante una puntata del programma che ospiterà sia lei che i due corteggiatori con i quali ha condiviso la villa e poi il castello.

Teresa si espone per difendere Andrea ma non lo nomina mai

A poche ore dalla diffusione della notizia che giovedì 21 febbraio sarà registrata una puntata speciale di Uomini e donne dedicata alla scelta di Teresa Langella, quest'ultima si è palesata sul web con un messaggio molto particolare.

Sull'account Instagram di Raffaella Mennoia, dunque, è stato caricato un video con il quale la napoletana ha chiesto ai suoi fan e a quelli della trasmissione di smetterla di insultare il ragazzo che l'ha rifiutata alcuni giorni fa: Andrea Dal Corso.

La tronista ha spiegato che ancora non se la sente di usare i social network, per questo ha chiesto alla redattrice del programma di pubblicare questo filmato al posto suo.

La giovane, ancora visibilmente provata per il mancato lieto fine che ha avuto il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella, ha anche raccontato che a breve parlerà e dirà tutto quello che pensa sulla situazione che la vede protagonista assoluta del gossip di questi ultimi giorni.

L'occasione giusta per Teresa per sfogarsi dopo il "no" che ha ricevuto dal corteggiatore veneto, arriverà tra meno di 24 ore, quando a Cinecittà sarà registrato uno speciale appuntamento del Trono Classico al quale parteciperanno lei, Andrew e forse Antonio.

"Vi chiedo gentilmente di smetterla di insultare quella persona lì perché non è bello", ha ripetuto più volte la Langella senza mai riuscire a fare il nome del ragazzo che ha rigettato la sua proposta di frequentarsi lontano dalle telecamere.

U&D: in arrivo l'atteso confronto tra Teresa e Andrea

Tra le poche dichiarazioni che ha rilasciato Teresa dopo la scelta, a colpire i fan di Uomini e Donne sono state soprattutto quelle che preannunciavano un appuntamento imperdibile; la ragazza, infatti, ha confermato che presto tornerà negli studi Elios per raccontare la sua verità sull'esperienza che ha vissuto nella villa e nel castello con i suoi corteggiatori.

A partecipare allo speciale del programma che sarà registrato il 21 febbraio, sarà sicuramente anche Andrea Dal Corso: il veneto potrà finalmente ritrovarsi faccia a faccia con la tronista che ha rifiutato e potrà spiegarle perché ha preso una decisione così drastica sul loro rapporto.

Con un messaggio che ha postato nelle "Instagram Stories" qualche giorno fa, il giovane chiedeva direttamente alla Langella la possibilità di incontrarsi e parlare a quattro occhi di quello che è successo: la redazione di U&D sembra averlo accontentato, invitando sia lui che la napoletana alla prossima puntata del Trono Classico.