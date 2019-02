Annuncio

Annuncio

Teresa Langella rompe il silenzio dopo la messa in onda della puntata finale della scelta a Uomini e donne. Come ben saprete, infatti, l'ex tronista ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso, il corteggiatore che ha avuto la meglio sul rivale Antonio. Peccato, però, che l'esito finale di questa scelta non sia stato per niente positivo e la ragazza ha dovuto fare i conti con un secco ''no'' da parte del corteggiatore. A distanza di qualche giorno dalla fatidica puntata, ecco che Teresa si è sfogata prima sui social e poi anche rilasciando la prima intervista al magazine di U&D.

Il ritorno di Teresa Langella dopo il rifiuto di Andrea

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che ieri pomeriggio Teresa è riapparsa sui social postando un video sulla pagina Instagram di Raffaella Mennoia, dove diceva che al momento preferisce non tornare attiva sulla sua pagina.

Annuncio

Al tempo stesso, però, la Langella ha preso le distanze da tutti i commenti negativi che in queste ore si leggono sul web e sui social nei confronti di Andrea. Nonostante tutto, quindi, Teresa ha voluto difenderlo, dimostrando di non avere rancore nei suoi confronti.

Ma come vi dicevamo, l'ex tronista di Uomini e donne si è sfogata anche sulle pagine del magazine di Uomini e donne, dove ha parlato di quello che è successo e ha lanciato la sua frecciatina nei confronti di Andrea. A proposito di quello che è successo, infatti, la Langella ha ammesso che se Andrea ha recitato, così come sostengono i tantissimi spettatori e fan della trasmissione di Canale 5, allora può considerarsi un vero e proprio attore.

Annuncio

'Ma io adesso non voglio crederci', ha chiosato Teresa, la quale a questo punto attenderà con trepidazione il momento del confronto con il suo ex corteggiatore.

Antonio svela la sua risposta in caso di scelta

Questo pomeriggio, infatti, è prevista una nuova registrazione del trono classico, durante la quale tornerà in studio anche la bella Teresa, la quale per la prima volta avrà la possibilità di rivedere in faccia Andrea e così potrà ascoltare le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa drastica decisione.

Intanto sulle pagine del magazine di Uomini e donne è tornato a parlare anche Antonio, il secondo corteggiatore che era in lizza per la scelta finale. Il ragazzo, pur senza nascondere la sua amarezza per come sono andate le cose, ha rivelato che nel caso in cui Teresa lo avesse scelto come fidanzato, la sua risposta sarebbe stata positiva.