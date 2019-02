Annuncio

Annuncio

Venerdì scorso si sono concluse le repliche di The Good Doctor e stasera alle 21,20 debutteranno gli episodi inediti della seconda stagione, andata in onda negli Stati Uniti a partire dal 24 settembre. Si tratta, per l'Italia, di una prima visione assoluta su cui Rai2 punta molto, considerato il successo della stagione precedente. La serie, che è il remake di una fiction sud-coreana scritta da Jaebeom Park, ha come protagonista Shaun Murphy, un giovane specializzando che, affetto da autismo e dalla 'sindrome del Savant', lavora al dipartimento di chirurgia di San Josè, nel sud della California, al St.

Bonaventure Hospital. Shaun è geniale, ma ha difficoltà a relazionarsi con i colleghi e deve affrontare la sua specializzazione tra i pregiudizi che la gente ha nei confronti della sua condizione.

Advertisement

Il protagonista è interpretato da Freddie Highmore (conosciuto al cinema, per aver recitato ne 'La fabbrica di cioccolato' e 'Neverland', e sul piccolo schermo, per aver rivestito i panni di Norman nella serie Bates Motel). Fanno parte del cast anche Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Beau Garrett, Hill Harper e Richard Schiff. Stasera andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione: 'Un giorno saremo felici' e 'Il compromesso'.

The Good Doctor 2x01 e 2x02: anticipazioni

Nell'episodio 2x01 di The Good Doctor, dal titolo 'Un giorno saremo felici', Shaun verrà punito da Andrews per l'errore commesso in sala operatoria, ma deciderà di non licenziarlo, ammettendo le abilità del giovane che, però, dovrà impegnarsi a migliorare la sua capacità di relazionarsi con glialtri.

Advertisement

I migliori video del giorno

Per questo verrà mandato a curare i senzatetto. Uno di questi, all'apparenza schizzofrenico, verrà portato in ospedale e, quella che sembra all'inizio una meningite batterica nasconde, in realtà, ben altro e sarà Shaun a capirlo. Intanto il dottor Glassman, che nella prima stagione ha scoperto di avere pochi mesi di vita, impegnerà un po di tempo per scegliere il chirurgo che dovrà operarlo. Jared, a cui era stato offerto un lavoro a Denver alla fine della 1a stagione, abbandonerà il suo posto al Boventure Hospital e saluterà Claire. Nell'episodio 2x02, 'Compromesso', Shaun e Claire assisteranno il dottor Melendez nella cura di un paziente che ha un cancro al pancreas. Intanto Glassman sarà sempre più indeciso nella scelta del chirurgo che dovrà operarlo e sarà aiutato dalla nuova arrivata, la dottoressa Blaize.

Nel cast di The Good Doctor entrerà a far parte Lisa Edelstein

The Good Doctor è una serie tv dell'emittente statunitense Abc ed è stata creata da David Shore, colui che anni fa diede vita a Dr. House, lo show di successo del canale Fox che andò in onda per 8 stagioni, dal 2004 al 2012. Dalla seconda stagione di The Good Doctor entrerà a far parte del cast proprio Lisa Edelstein, che in Dr. House ha interpretato per 7 stagioni Lisa Cuddy. L'attrice interpreterà la dottoressa Blaize.