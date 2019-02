Annuncio

Ieri, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto con successo da Barbara D'Urso è stato celebrato il matrimonio di Maria Monsè. Le telecamere della trasmissione di Canale 5 sono andate a curiosare all'interno della location dove la Monsè ha scelto di festeggiare (per la quarta volta!) il suo matrimonio e tra gli invitati vi erano anche molti personaggi noti dello spettacolo, tra cui Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e donne amatissima dalla padrona di casa di Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, anche Tina Cipollari presente alle nozze di Maria Monsè

Qualche settimana fa, infatti, la D'Urso si era 'dichiarata' nei confronti di Tina, dicendo durante una puntata di Pomeriggio 5 di essere follemente innamorata dell'opinionista di Uomini e donne e di non nominarla nelle sue trasmissioni perché la ama troppo.

'Mi vengono gli occhi a forma di cuore quando parlo di lei', dichiarò la D'Urso.

Ebbene ieri pomeriggio, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha avuto la possibilità di avere tra gli ospiti in collegamento della sua trasmissione anche l'amatissima Tina Cipollari. Tuttavia non c'è stato nessuno scambio di battute con la conduttrice partenopea, anche perché l'attenzione era tutta incentrata sul matrimonio di Maria Monsè, la quale ha voluto come damigella d'onore la soubrette Lisa Fusco e sua figlia Perla Maria. La stessa Monsè ha ammesso di essere onorata del fatto che Tina avesse accettato di prendere parte alle sue nozze.

E a questo punto, i fan della Cipollari e quelli della D'Urso sperano al più presto che l'opinionista possa accettare l'invito della conduttrice di Pomeriggio 5, la quale più volte ha ribadito di volerla intervistare in uno dei suoi programmi.

Quale miglior occasione se non quella di avere la Cipollari tra gli ospiti di Live - Non è la D'Urso, il nuovo show di prime time che debutterà dal 13 marzo su Canale 5? Vedremo se la trattativa andrà in porto oppure no.

Uomini e donne, Tina super-star nel programma della De Filippi

Intanto la Cipollari continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne. I suoi catfight con Gemma Galgani sono ormai un 'must' del dating show condotto da Maria De Filippi, che proprio durante gli appuntamenti dedicati al trono over registra il suo picco di ascolti, con una media di oltre 3 milioni di spettatori a puntata e uno share che oscilla tra il 22 e il 24%. Un fortunato sodalizio tra Tina e la De Filippi, destinato a durare ancora molti anni.