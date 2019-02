Annuncio

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda dal 4 all'8 febbraio in Spagna, svelano che Lucia convincerà Augustina a testimoniare mentre Celia si rifiuterà di assumere una balia per Milagros, tanto che Ramon si scaglierà come una furia contro di lei. La moglie di Felipe, a questo punto, convincerà Lolita e Antonito a portare la figlia della povera Trini a casa sua.

Una Vita, trame spagnole: Ramon in crisi dopo la morte di Trini

Gli spoiler spagnoli di Una vita, svelano che Samuel e Jimeno discuteranno sulla fine di Frate Guillermo, mentre l'avvocato Alvarez Hermoso rimprovererà Lucia e Telmo per il loro comportamento irrispettoso.

In commissariato, Mendez scoprirà che El Filo è l'assassino di Frate Guillermo grazie alla deposizione di Augustina: a proposito l'ex prete aiuterà Mendez a procedere all'arresto di El Filo.

In casa Palacios, Lolita chiederà ad Antonito di convincere Celia ad accettare Fulgencia come baby-sitter, mentre Ramon si allontanerà da Acacias 38, sopraffatto dal dolore per la morte improvvisa della moglie. Inigo e Flora, nel frattempo, noteranno che Tito viene trattato male da Salvador Borras. Inigo, a questo punto, si rivolgerà ad un creditore per acquistare il contratto di Tito. Infine Telmo si recherà alla taverna dove troverà Lucia che sta facendo la gatta morta con El Filo. Per tale ragione, l'ex sacerdote inizierà una rissa con l'assassino di Frate Guillermo, se non arrivasse la polizia a detenerlo.

Una Vita anticipazioni: Ursula scarcerata, Felipe in fin di vita

Le trame delle puntate spagnole di Una Vita, svelano che Samuel si recherà in prigione a trovare Ursula Dicenta, mentre Tito e Inigo firmeranno un contratto davanti ad un notaio: a proposito Inigo confesserà a Liberto di essere minacciato da un certo Andres, un usuraio.

A casa Palacios, Telmo troverà Ramon in pessime condizioni, mentre invece Antonito imporrà a Celia la presenza di una baby-sitter per Milagros.

Successivamente l'assassino di Frate Guillermo evaderà di prigione, tanto che Augustina temerà per la sua incolumità. Ursula, invece, verrà liberata dal carcere, mentre Inigo e Liberto nasconderanno a Leonor di dover dei soldi ad un usuraio. Antonito, nel frattempo, incoraggerà suo padre a reagire, tanto che quest'ultimo farà una passeggiata insieme a Felipe. Proprio l'avvocato verrà gravemente ferito da uno sparo, tanto che Ramon correrà disperato a chiedere aiuto. Infine Telmo vorrà ufficializzare la storia d'amore con Lucia.