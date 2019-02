Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alla famosa serie televisiva “Il Paradiso delle Signore – Daily”, ambientata nella Milano degli anni '50 e trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana. La prossima settimana Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) accuserà Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) di aver influenzato negativamente il figlio Federico, dopo aver appreso che lo stesso vuole terminare gli studi all’università.

Vittorio e Marta in crisi, Silvia si scaglia contro Roberta

Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori vedranno dall’11 al 15 febbraio 2019, ci dicono che Marta e Vittorio saranno in crisi.

In particolare la figlia più piccola di Umberto si arrabbierà con il fidanzato, perché il direttore del Paradiso non avrà intenzione di assumere suo fratello. Nonostante ciò, Vittorio Conti farà di tutto per riconciliarsi con la sua amata.

Intanto Gabriella vincerà la competizione per il volto in copertina sul Paradiso Market. Tina Amato sempre più decisa ad intraprendere la carriera di cantante, continuerà a lavorare lo stesso al Paradiso: purtroppo la giovane artista riceverà la visita della madre Agnese durante la prima lezione con Recalcati.

Nel frattempo, al grande magazzino milanese arriverà una bellissima rappresentante di biancheria intima, chiamata Lisa Conterno. Dopo l’ingresso di quest’ultima, Vittorio rassicurerà Marta, dicendole che è lei l’unica donna che ama. Gabriella, dopo aver vinto il concorso del Paradiso Market, rivelerà a Marta di dover posare in lingerie. A gran sorpresa Vittorio deciderà di sostituire la Rossi con Lisa, facendo innervosire Marta. Successivamente Federico confesserà alla madre la verità sulla sua carriera universitaria, ovvero di aver deciso di abbandonare gli studi per motivi personali.

Nonostante ciò, Silvia si scaglierà contro Roberta per aver influenzato il figlio.

La disperazione di Clelia, Luca e Andreina sempre più complici

Tina cercherà di scoprire chi è la cantante che ha avuto una relazione sentimentale con Sandro Recalcati. Riccardo e Nicoletta saranno sempre più distanti, mentre Salvatore sarà deciso ad aiutare Elena a trovare un nuovo lavoro, entrando in contrasto con la madre Agnese. Vittorio avrà intenzione di vendere per corrispondenza gli articoli promossi da Lisa, anche se Marta tenterà di fargli cambiare idea. Clelia cadrà in preda alla disperazione, a causa della presenza del marito Oscar al Paradiso. Luca e Andreina saranno sempre più complici, ma soprattutto si alleeranno per far allontanare in modo definitivo Umberto e Adelaide. Luciano dimostrerà di essere sempre più preso da Clelia, cercando di proteggerla da Oscar. Quest’ultimo si presenterà a Silvia come marito di Clelia, mentre la piccola Tina riceverà una proposta inaspettata, dato che il discografico Recalcati le chiederà di cantare al circolo in occasione della festa di San Valentino.