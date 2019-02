Annuncio

Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato all’appassionante serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 fino all’1 marzo 2019, per Adela interpretata dall'attrice Ruth Llopis, non sarà affatto un bel periodo. La maestra pur essendo sopravvissuta all’intervento subito dopo essere stata aggredita brutalmente da Basilio, apprenderà di avere pochi giorni di vita. La madre adottiva di Tano verrà a conoscenza dal suo medico, di poter morire da un momento all’altro per colpa di alcune schegge di un proiettile posizionato nel suo cervello. A gran sorpresa l’insegnante deciderà di non mettere al corrente il marito Carmelo Leal del suo grave stato di salute, per non farlo preoccupare.

Annuncio

Elsa smaschera Antolina, pettegolezzi su Don Berengario e Magdalena

Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019, svelano che Elsa smaschererà Antolina in pubblico. Le parole pronunciate dalla Laguna sconvolgeranno Consuelo e Marcela. Intanto Julieta metterà in guardia il marito Prudencio da Fernando Mesia, dicendogli che ha scoperto tutti i suoi inganni. Successivamente la guardia civile ritroverà il cadavere di Basilio, ovvero dello stalker della maestra Adela. Il Sergente Meliton a quel punto chiederà a Severo e Carmelo di recarsi in commissariato. Il malvagio Fulgencio Montenegro sarà intenzionato ad uccidere Raimundo Ulloa e la moglie Francisca.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel frattempo Elsa per scoprire la verità sul suo defunto fratello Jesus, farà delle domande ad Isaac e Antolina. Don Berengario sarà costretto a fare i conti con dei pettegolezzi su di lui e la nuova arrivata Magdalena. Adela riceverà una terribile notizia dal medico Iglesias, dopo aver affrontato una delicata operazione chirurgica.

Tiburcio sente la mancanza di Dolores, Adela mente al marito

Purtroppo la madre adottiva di Tano verrà a conoscenza di essere ad un passo dalla morte, a causa di un proiettile che i medici non sono riusciti ad estrarre da una zona molto delicata del suo cervello. L’insegnante chiederà al dottore di non dire nulla al marito sul suo allarmante stato di salute. Tiburcio inizierà a sentire la mancanza della moglie Dolores.

Annuncio

Adela dopo essere stata dimessa dall’ospedale rimarrà ferma nella sua posizione, dato che manterrà Il Segreto su ciò che le ha detto il dottore. Elsa si ricongiungerà con il padre Don Amancio, invece Don Berengario si preoccuperà per la sparizione improvvisa di Donna Magdalena. In seguito Fernando metterà in salvo l’Ulloa. Infine Antolina dopo aver svelato al padre della sua rivale in amore che lei e il Guerrero si sposeranno, farà credere alla Del Molino che il Laguna Senior non ha preso bene la notizia del suo imminente matrimonio.