La soap opera di origini spagnole Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smette di coinvolgere i telespettatori. Tra qualche mese sulla rete ammiraglia Mediaset ci sarà il clamoroso ritorno di Maria Castaneda. La figlia di Emilia e Alfonso si riaffaccerà nelle trame dello sceneggiato quando il marito Gonzalo Castro inscenerà la morte di Francisca Montenegro. A gran sorpresa la nipote di Raimundo Ulloa farà una rivelazione sconvolgente che renderà felice Fernando Mesia.

Nello specifico Maria si scaglierà contro il consorte dato che gli dirà che sua figlia Esperanza e il nipote Beltran sono deceduti per colpa sua.

Il Segreto: il falso decesso di Francisca, Maria affronta il marito

Nei prossimi episodi italiani a Puente Viejo ritornerà la storica coppia formata da Maria Castaneda e Gonzalo Castro.

Tutto avrà inizio quando il figlio di Pepa rimetterà piede nel paese iberico da solo e sin da subito ingannerà Fernando Mesia. In particolare l’ex sacerdote farà credere al suo acerrimo nemico di aver messo fine all’esistenza di Francisca Montenegro servendosi della complicità del nonno Raimundo Ulloa. Successivamente si riaffaccerà nel quartiere la moglie di Gonzalo. La figlia di Emilia e Alfonso si presenterà alla casona durante una discussione tra il consorte e Fernando. In tale circostanza la Castaneda farà un gesto spiazzante dato che schiaffeggerà la sua dolce metà. Maria affronterà Gonzalo e lo accuserà davanti al Mesia di essere il responsabile del decesso della figlia Esperanza e del nipote Beltran precisando che la tragedia si è verificata in seguito ai suoi tradimenti.

Gonzalo accusato di tradimento, Fernando convinto di poter riconquistare l’ex moglie

Il figlio del defunto Olmo, dopo aver ascoltato le parole dell’ex moglie, gioirà e farà di tutto per riuscire a conquistarla.

La situazione si complicherà quando Fernando, essendo all’oscuro del falso decesso della Montenegro, si convincerà che Gonzalo non è più lo stesso di prima. A fermare il Mesia, sarà la Castaneda, perché oltre a respingere il suo corteggiamento, gli dirà di non essere disposta a perdonarlo per ciò che le ha fatto in passato. Maria andrà su tutte le furie, anche dopo aver appreso che Gonzalo vuole ricevere da Fernando la parte dell’eredità di Francisca che spetta a lei. A questo punto la figlia di Emilia e Alfonso sottolineerà ai parenti che suo marito l’ha lasciata da sola con Esperanza e Beltran per andare a convivere con un’altra donna a L'Avana. Pur essendo stato respinto Fernando sarà sempre più convinto che presto Maria cadrà tra le sue braccia. Quest’ultima nel frattempo continuerà a non andare d’accordo con il marito.