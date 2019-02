Annuncio

Annuncio

La soap opera spagnola Una Vita continua a regalare colpi di scena tra nuove passioni e drammatici epiloghi. Nelle puntate che andranno in onda su La 1 TVE questa settimana, Ramon Palacios sentirà tantissimo la mancanza della moglie (Trini Crespo), deceduta dopo aver messo al mondo la loro piccola Milagros. Il vedovo cadrà in preda alla disperazione al punto da far preoccupare i suoi familiari. I compaesani di Acacias 38 inoltre verranno scossi a causa di uno sparo che colpirà l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso.

Una Vita: la disperazione di Ramon, il ritorno di Tito

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dal 4 all’8 febbraio, ci dicono che Lucia convincerà Agustina a testimoniare.

Advertisement

Intanto Fabiana si metterà alla ricerca di una balia per la piccola Milagros entrando in contrasto con Celia che si rifiuterà di assumere qualcuno. Ramon si arrabbierà con la moglie di Felipe che nel frattempo riuscirà a convincere Antonito e Lolita a portare la figlia del Palacios a casa sua. L’avvocato Alvarez Hermoso rimprovererà Lucia e Telmo, per essere sempre più vicini. Il commissario Mendez grazie ad Agustina, scoprirà chi è l’assassino di Fray Guillermo. Telmo deciderà di aiutare la polizia e fornirà elementi importanti per l'arresto di El Filo. Nel frattempo Lolita chiederà ad Antonito di mediare con Celia per farle accettare Fulgencia come infermiera. Ramon se ne andrà via di casa facendo stare in ansia tutti i suoi cari. In seguito il padre di Maria Luisa si farà vivo ma nessuno sarà in grado di confortarlo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Inigo e Flora vedranno Tito ubriaco e ferito dopo il brutto trattamento ricevuto da Salvador Borrás. Intanto Telmo si recherà alla taverna che frequenta l’omicida del suo mentore. Dopo aver appreso che uno dei pugili di Borrás è morto, Inigo chiederà aiuto ad un finanziatore per ottenere un prestito per poter rilevare il contratto di Tito. Quest’ultimo renderà felici tutti gli abitanti di Acacias 38 con il suo ritorno. Alla fine Edge finirà in prigione grazie alla collaborazione di Telmo.

La scarcerazione di Ursula, Felipe viene sparato

Successivamente Samuel farà visita ad Ursula in carcere mentre Tito e Íñigo firmeranno un contratto davanti a un notaio. Íñigo si preoccuperà molto dopo aver visto un misterioso uomo aggirarsi per la cioccolateria. Successivamente il fratello di Flora rivelerà a Liberto che Andrés è l'usuraio. Nel frattempo Telmo avviserà i Palacios sulle pessime condizioni di salute di Ramon. Antonito cercherà di far cambiare idea a Celia sull’infermiera per Milagros.

Nel frattempo Edge si darà alla fuga terrorizzando Agustina. La Dicenta, pur essendo ancora la principale sospettata, verrà scarcerata grazie a Mendez. Ramon dimostrerà di essersi ripreso durante una passeggiata con Felipe. Quest’ultimo, dopo qualche ora, apprenderà che il Palacios senior gli ha mentito. Nel frattempo Tito perderà i sensi pochi istanti prima di salire sul ring per un nuovo incontro di pugilato. Intanto Felipe verrà gravemente ferito mentre nei pressi dell’abitazione dei Palacios. Samuel confesserà a Jimeno di non avere i soldi per poter affrontare un nuovo pagamento. Dall'altra parte Telmo manifesterà l'intenzione di rendere pubblica la sua relazione con Lucia. Per finire Ramon lascerà nuovamente la sua dimora, ma questa volta lo farà per chiedere aiuto mentre Antonito e Cesáreo andranno a trovare il marito di Celia.