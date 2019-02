Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato all’appassionante telenovela di origini iberiche Una vita ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima il portinaio Servante Gallo nasconderà un segreto a tutti i domestici dato che in una scatola conserverà una missiva contenente una dichiarazione d’amore. Dopo essere stato ferito gravemente dall’amico Ramon Palacios, l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso perderà i sensi e finirà in ospedale in condizioni disperate.

Una Vita: Felipe perde i sensi, la disperazione di Ramon

Gli spoiler degli episodi che saranno trasmessi sull’emittente La 1 TVE dall’11 al 15 febbraio Ramon dichiarerà al commissario Mendez di essere colui che ha sparato Felipe.

Intanto Servante testimonierà a favore del Palacios, precisando che il marito di Celia è finito in ospedale a causa di un incidente. L’avvocato Alvarez Hermoso verrà trasportato d’urgenza in ospedale dove verrà sottoposto ad una delicata operazione. Le domestiche aiuteranno Lolita con la piccola Milagros in attesa dell’arrivo ad Acacias 38 di Fulgencia. Nel frattempo Inigo confesserà a Liberto che Tito non potrà tornare a praticare boxe perché si è infortunato e, soprattutto, si sfogherà dicendogli di non sapere come pagare il debito contratto con Andrés. Jimeno Batán andrà a trovare Samuel e lo costringerà a sostituire Edge. Per fortuna Felipe si riprenderà ma i medici preciseranno che trascorrerà tempo prima di una ripresa definitiva.

Ramon si dispererà per il futuro incerto del suo amico mentre Lolita non verrà accolta affatto bene da Celia in ospedale. Dall'altra parte Andrés darà un ultimatum ad Inigo per saldare il suo debito. Celia si scaglierà contro l’infermiera Fulgencia mentre Ramon continuerà a pensare alla sua defunta moglie Trini. Servante deciderà di vendere degli oggetti d'antiquariato. Telmo chiederà a Felipe il permesso per poter ufficializzare la sua relazione con Lucia. A questo punto l’avvocato consiglierà al sacerdote di parlare con Samuel prima di muovere qualsiasi passo. Dopo aver fatto ritorno nel quartiere iberico il marito di Celia si riconcilierà con Ramon.

La scomparsa di Fulgencia, Servante nasconde un segreto

Lolita e Antonito decideranno di affidare di nuovo la piccola Milagros alla moglie di Felipe che, nel frattempo, continuerà a rimproverare Fulgencia.

Successivamente Samuel, dopo il rifiuto di Lucia, cercherà di allearsi con Espineira. Tito verrà dimesso dall’ospedale e sarà triste per la fine della sua carriera pugilistica. Dopo aver appreso che Lucia e Telmo annunceranno la loro storia d’amore l’Alday si recherà a La Deliciosa. Per dimostrare il coinvolgimento di Espineira nell’omicidio di Fray Guillermo Telmo deciderà di chiedere aiuto a padre Bartolomé. Fulgencia scomparirà nel nulla senza dare nessuna spiegazione a nessuno dopo aver discusso per l’ennesima volta con Celia. Il parroco Bartolomé, dopo aver accettato di aiutare Telmo, farà una scoperta sui genitori di Lucia. Nel frattempo Inigo dirà a Leonor e Liberto che sua sorella è stata rapita. La figlia di Rosina si arrabbierà con il fidanzato che deciderà di andare a cercare Andrés per trovare Flora. La piccola Milagros tornerà a casa dei Palacios, nonostante la contrarietà di Celia, ma Ramon continuerà ad ignorare la figlia. Intanto sulla stampa verrà pubblicato un articolo scandaloso riguardante Lucia e Telmo. Per finire Jimeno Batán farà una nuova richiesta terribile all’Alday mentre Servante nasconderà una lettera d’amore.