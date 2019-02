Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda da domenica 10 a venerdì 15 febbraio su Canale 5, svelano che Blanca offrirà ospitalità a sua sorella Olga mentre Diego deciderà di lasciare Acacias 38 per tornare in Brasile alla ricerca di pietre preziose. Intanto Elvira darà inizio al suo piano diabolico chiedendo ad Adela se Simon le abbia detto che Donna Susana è sua madre.

Una Vita, Liberto e Rosina fanno pace

Dagli spoiler di Una vita si evince che il maggiordomo avrà un duro confronto con la figlia del colonnello.

Leggi anche Beautiful puntate americane: Liam e Hope in crisi dopo la presunta morte di Beth

Qui la obbligherà a tenere la bocca chiusa sul segreto che condivide con la sarta Soler mentre Ursula racconterà ai vicini che sua figlia Olga ha deciso di lasciare il vecchio quartiere spagnolo per motivi personali.

Advertisement

Lontano da Acacias 38 Diego continuerà a raccogliere pietre preziose per la collezione dei suoi gioielli.

Rosina e Liberto, intanto, faranno finalmente la pace mentre Antonito nasconderà a Lolita di essere entrato in affari con Belarmino. Dall'altro canto Blanca soffrirà moltissimo per la partenza di Diego e si getterà a capofitto nella creazione di alcuni gioielli preziosi. Infine Liberto suggerirà a Samuel di comprare un regalo alla moglie ed al bambino che porta in grembo.

La figlia di Ramon scopre il segreto di Simon e Victor

Le trame delle puntate di Una Vita in onda ad inizio febbraio svelano che Olga indosserà vestiti eleganti sebbene dimostri di non aver ancora appreso l'arte del galateo. Antonito, intanto, riuscirà a conquistare il consigliere comunale grazie alla passione in comune per la musica mentre Lolita comincerà ad indagare su di lui, certa che le nasconda qualcosa.

Advertisement

A casa Hidalgo Liberto e Rosina capiranno di essere ugualmente felici anche senza bambini.

Successivamente Simon e Adela proveranno a tranquillizzare Donna Susana che temerà di perdere il lavoro al Vaticano dopo la rivelazione di Elvira. Diego rinuncerà a partire in quanto non può stare lontano a Blanca. Nel frattempo in casa Valverde, Arturo spierà una conversazione tra sua figlia e Maria Luisa dove apprenderà che Donna Susana non è altro che la madre di Simon. Blanca, intanto, comincerà a sospettare di sua sorella tanto da confidare i suoi dubbi alla sua amica del cuore

Maria Luisa chiederà a Victor perché non le ha detto che Gayarre fosse suo zio mentre Jacinto tornerà ad Acacias 38. Infine Belarmino troverà ogni scusa possibile per non accompagnare il figlio di Ramon a degli appuntamenti con il consigliere comunale.