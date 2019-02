Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, svelano che Ursula (Montserrat Alcoverro) deciderà di comprare la sartoria della madre di Simon per vendicarsi dell'umiliazione subita.

Una Vita: Ursula finge di aiutare la madre di Simom

Donna Susanna tornerà a far parlare di sé nel corso delle nuove puntate di Una vita.

Tutto avrà inizio quando il colonnello Valverde (Manuel Reguiero) racconterà ai vicini che Donna Susana è la madre di Simon Gayarre (Jordi Coll). Questo genererà uno scandalo che porterà sempre meno clienti nella sartoria della Seler.

La donna, infatti, si troverà a navigare in cattivissime acque, in quanto anche la chiesa si rifiuterà di pagarle il Manto della Vergine, commissionato dal Pontefice in persona. La madre di Leandro, a questo punto, chiederà alla Dicenta di intercedere per lei al vescovado, usufruendo delle sue conoscenze nell'ambiente della chiesa. Ma la madre di Olga fingerà di aiutare l'anziana donna, in quanto decisa a vendicarsi dell'umiliazione subita durante la festività di San Paulinos.

Una Vita, anticipazioni: Donna Susana mette in vendita la sartoria

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane, svelano che la suocera di Juliana non si farà certo scoraggiare dal rifiuto dei preti di pagare il manto, commissionato a lei ed Adela (Marian Arahuetes). La sarta, infatti si recherà personalmente in curia, dove mostrerà il prezioso manto a tutti i prelati presenti, affinché possono tornare sui loro passi.

Purtroppo le autorità ecclesiastiche non perdoneranno lo scandalo provocato dalla maternità di Donna Susana (Amparo Fernandez), sebbene rimangano colpiti dalla bellezza dell'oggetto cucito a mano. Inoltre la donna una volta tornata ad Acacias 38, rivelerà di aver speso molti soldi per comprare i preziosi cuciti sul manto, tanto da cadere in rovina.

Per questo motivo il figlio, Liberto e Victor le offriranno un prestito che la donna prontamente rifiuterà. Infatti deciderà di vendere la sartoria, dimostrandosi estremamente orgogliosa. Infine la zia di Liberto proporrà l'acquisto ad Ursula, che accetterà ben volentieri, credendo di aver portato a termine il suo piano di vendetta. Come proseguirà la vicenda? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.